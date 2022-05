Van Hanegem kan weinig met lof Feyenoord: ‘Pas op met romantisch gebrabbel’

Donderdag, 26 mei 2022 om 19:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:26

Willem van Hanegem kan weinig met de lof die Feyenoord ten deel viel na afloop van de verloren Conference League-finale tegen AS Roma (0-1). De Kromme is realistisch en ziet in dat de Rotterdammers een uitgelezen kans hebben laten liggen om na exact twintig jaar weer een Europese prijs te winnen.

'Uit eigen ervaring weet ik dat je bij voetballers niet moet aankomen met de opmerking dat ze trots mogen zijn, ondanks een nederlaag in de finale”, schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Zo werkt het gewoon niet. Natuurlijk heeft Feyenoord een mooi seizoen achter de rug in de Conference League, maar wat vooral blijft hangen is toch de gemiste kans op een huldiging en een mooie prijs.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van Hanegem kan de emotie binnen de selectie van Feyenoord na afloop daardoor goed begrijpen. “De spelers van Feyenoord realiseerden zich in Tirana waarschijnlijk ook meteen dat ze nooit meer zo’n kans krijgen om een Europese prijs te pakken. AS Roma is een ploeg die knokt voor zijn kansen, maar we kunnen het toch geen geweldig elftal noemen? Op misschien die aanvoerder Lorenzo Pellegrini na, die draait altijd de goede kant op.”

De columnist is van mening dat de spelers niet trots moeten zijn op het bereiken van de Conference League-finale. “Pas nu op met het romantische gebabbel dat dit een aanzet is tot veel meer moois. Zo werkt het vaak niet. De elftallen veranderen in het huidige voetbal steeds sneller en na de zomer is het maar afwachten hoe Feyenoord eruit zal zien. Bovendien zijn tegenstanders ook in Europa straks gewaarschuwd, er komt een finalist op bezoek. Een finalist die het niet kon afmaken.”