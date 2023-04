Mourinho is Schreuder niet vergeten en geeft journalist opmerkelijk souvenir mee

Vrijdag, 21 april 2023 om 06:45 • Wessel Antes • Laatste update: 06:52

José Mourinho heeft NOS-journalist Joep Schreuder donderdagavond een opmerkelijk souvenir meegegeven. De trainer van AS Roma kon het na de 3-1 zege op Feyenoord in de return van de kwartfinale van de Europa League niet laten om Schreuder een sleutelhanger van de Conference League-beker mee te geven. “Beautiful huh?”, zei de spraakmakende Portugees tijdens het overhandigen, met een stalen gezicht. Mourinho drukte vorige week tijdens een persconferentie in Rotterdam-Zuid al eerder zijn stempel richting Schreuder.

Na een onderonsje met Schreuder tijdens het perspraatje vorige week kwam Mourinho met een flinke uitbrander. “De afgelopen tien maanden hebben jullie gehuild”, zei de Roma-trainer, doelend op de verloren Conference League-finale van Feyenoord in Tirana (1-0). Na afloop van het nieuwe tweeluik in de Europa League bleek dat Mourinho de journalist niet was vergeten. Schreuder kreeg een sleutelhanger van de Conference League-beker mee als souvenir.

José Mourinho geeft Joep Schreuder een sleutelhanger met de beker van de Conference League. ‘Beautiful hè’. #RomaFeyenoord pic.twitter.com/3o2W0D8USB — Mikos Gouka (@MikosGouka) April 20, 2023

Het ludieke moment in Stadio Olimpico deed zich voor op het moment dat Schreuder zijn eerste vraag wilde stellen namens de NOS. “Wacht even. Ik heb een cadeautje voor je”, zei Mourinho, om vervolgens de sleutelhanger te overhandigen. Daarna herhaalde de Portugees een tip die hij eerder al gaf. “Niet huilen om een nederlaag.” Vorige week ging Mourinho daar al dieper op in tijdens de persconferentie in De Kuip. “Een wedstrijd die je hebt verloren, kun je niet meer winnen. Ik beloof je: als ik verlies, slaap ik goed en zal ik niet tien maanden lang nachtmerries hebben.”

Feyenoord was donderdagavond dicht bij de halve finale van de Europa League, maar kwam net tekort tegen Roma. De ploeg van Arne Slot leek via een laat kopdoelpunt van Igor Paixão naar de laatste vier te gaan, maar invaller Paulo Dybala dwong met een weergaloze goal een verlenging af: 2-1 na reguliere speeltijd. In de dertig extra minuten was Roma oppermachtig. Via doelpunten van Stephan El Shaarawy en Lorenzo Pellegrini werd het 4-1. Roma staat in de halve finale tegenover Bayer Leverkusen. Mourinho heeft daardoor nog altijd hoop op zijn tweede Europese prijs in dienst van de Romeinen.