Veruit de slechtste man bij Feyenoord krijgt een dikke onvoldoende

Feyenoord is donderdagavond niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel tegen AS Roma. Trainer Arne Slot moest het doen met een flink uitgedunde selectie en dat bleek niet genoeg om de Romeinen over de knie te krijgen. Voetbalzone beoordeelt alle basisspelers met een rapportcijfer.

Timon Wellenreuther 7,5

Bij afwezigheid van Justin Bijlow stond Wellenreuther voor zijn derde Europese wedstrijd van het seizoen. Eerder dit seizoen keepte de Duitser al tegen Atlético Madrid en Celtic in de Champions League. De man met de gunfactor in De Kuip toonde zich andermaal een waardige vervanger en had in de eerste helft een aantal knappe reddingen in huis. Zo hield hij Lorenzo Pellegrini van scoren af en tikte hij een schot van Leandro Paredes knap op de lat. Ook las hij het spel goed wanneer Roma gevaarlijk dreigde te worden. De tegengoal viel hem niet aan te rekenen.

Bart Nieuwkoop 6

Waar Nieuwkoop de voorbije weken vaak als rechtsbuiten werd geposteerd door trainer Arne Slot, mocht hij het tegen Roma ‘gewoon’ als rechtsback laten zien. Lutsharel Geertruida ontbrak en dus was Nieuwkoop zijn logische vervanger. De in Bergen op Zoom geboren verdediger deed weinig gekke dingen en maakte een gretige indruk. Hij moest toezien hoe de meeste aanvallen over de linkerflank gingen via Quilindschy Hartman.

Thomas Beelen 6,5

Feyenoord lijkt met Thomas Beelen een jongen voor de toekomst in huis te hebben gehaald. De jongeling, die de dankbare taak had om Romelu Lukaku af te stoppen, maakte zijn Europa League-debuut en deed dat naar behoren. Dat Beelen tegen een spits van wereldformaat stond werd na een kwartier duidelijk, toen hij aan de noodrem moest trekken. Het leverde hem geel op. Niet veel later was hij Lukaku heel even kwijt, maar was het Wellenreuther die kon redden. Op slag van rust greep Beelen zelf in toen Nicola Zalewski gevaarlijk dreigde te worden. Aan de bal oogde hij volwassen.

David Hancko 7

De man die bij afwezigheid van Gernot Trauner de aanvoerdersband droeg maakte andermaal een solide indruk. De meeste aanvallen van Feyenoord begonnen bij de Slowaakse captain (109 passes, waarvan 103 nauwkeurig, veruit het meest van alle Feyenoorders). Hancko fungeerde als mentor van de veel jongere Beelen. De afstemming met zijn compagnon kon hier en daar iets beter, daar Lukaku twee keer alle tijd en ruimte kreeg in de vijandelijke zestien. De gelijkmaker van de Romeinen, een kopbal van diezelfde Lukaku, mocht de Slowaak zich hoogstpersoonlijk aanrekenen.

Quilindschy Hartman 6,5

Hartman was in aanvallend opzicht de gevaarlijkste verdediger aan de kant van Feyenoord. Wel leidde dat al snel in de wedstrijd tot een gevaarlijke situatie, toen hij gokte en onder de bal door ging. Uiteindelijk kon het gevaar in de kiem worden gesmoord. Het optreden van de linkervleugelverdediger kon verder worden betiteld als ‘degelijk’.

Mats Wieffer 7

Zoals bijna elke wedstrijd was Wieffer het eerste aanspeelpunt voor de verdediging van Feyenoord. Zichtbaar was dat de middenvelder duidelijk minder in zijn kracht staat als hij Ramiz Zerrouki naast zich heeft. Met Quinten Timber naast zich kan Wieffer zich nog beter focussen op zijn eigen sterktes. In aanvallend opzicht probeerde Wieffer zijn steentje bij te dragen met schoten van afstand, maar deze eindigden naast of werden geblokt.

Ramiz Zerrouki 5,5

Van Zerrouki werd verwacht dat hij voor de aanvoer zou zorgen richting spelers als Stengs en de buitenspelers. De middenvelder wist echter slechts 33,3% van zijn duels te winnen en viel amper op in het spel. In balbezit tikte hij wel de cijfers aan die een middenvelder betaamt. Zerrouki haalde een passnauwkeurigheid van 92,2 procent (51 van de 47 passes succesvol).

Calvin Stengs 6,5

Met Wieffer en Zerrouki in de controle moest de creativiteit van de voet van Calvin Stengs komen. De aanvallende middenvelder annex flankspeler legde veel energie in de wedstrijd, liep zowel voorin als achterin, maar was niet altijd gelukkig in de eindpass. Twintig minuten voor tijd kreeg hij geel, waarna Slot hem niet veel later naar de kant haalde voor Luka Ivanusec.

Yankuba Minteh 5,5

Van Minteh wordt vaak gezegd dat hij druistig en wild is, wat tegen AS Roma ook weer het geval was. Hij probeerde het wel, maar kwam zijn directe tegenstander amper voorbij. Ook van zijn grootste wapen, zijn snelheid, wist hij amper gebruik te maken. In verdedigend opzicht stond hij wel goed en ook de afstemming met Nieuwkoop viel weinig op aan te merken. Na een uur spelen werd Minteh naar de kant gehaald door Slot.

Ayase Ueda 4

Het duel met AS Roma was voor Ayase Ueda de uitgelezen mogelijkheid om zich te laten zien aan Slot en het Legioen. Santiago Gimenez was niet fit genoeg bevonden en dus kreeg de Japanner het vertrouwen. Dit werd echter geen moment terugbetaald. Ueda werd niet gevaarlijk en kwam alleen met fysieke duels in het spel voor. Ook was goed te zien dat Slot niet tevreden was over de manier van druk zetten van de spits. Druk gebarend aan de zijkant probeerde Slot zijn pupil tevergeefs te bereiken. Zijn teller blijft vooralsnog steken op nul Europese treffers in het shirt van Feyenoord.

Igor Paixão 7

Van de drie aanvallers was Paixão veruit de meest dreigende. De Braziliaan had halverwege de eerste helft al een goede mogelijkheid om de score te openen, maar zag zijn inzet na een fraaie solo door de zestien van Roma rakelings voorlangs gaan. Vijf minuten later kon hij een poging van dichtbij op aangeven van Nieuwkoop geen kracht meegeven. Op slag van rust liet hij De Kuip ontploffen door knap raak te koppen. Daarmee bewees Paixão dat je niet de langste op het veld hoeft te zijn om een kopdoelpunt te maken.

