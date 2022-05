Het Nederlandse coëfficiëntenbal van het seizoen 2021/22: de slotsom

Donderdag, 26 mei 2022 om 11:47 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:36

Het seizoen 2021/22 was een uitstekend seizoen voor Nederlandse clubs in Europa. Met als absolute hoogtepunt Feyenoord dat de finale van de Conference League-finale bereikte, overleefden ook Ajax, PSV, AZ en Vitesse minimaal de groepsfase van hun respectievelijke Europese avontuur. Daarmee klimt Nederland op de coëfficiëntenranglijst per 1 juli niet alleen over nummer zes Portugal heen, maar komt ook nummer vijf Frankrijk in het vizier. Een vijfde stek zou het Nederlandse voetbal nóg meer opleveren naast twee directe Champions League-plekken. De slotsom na een waar topseizoen.

Hoewel Feyenoord uit de verloren finale tegen AS Roma (1-0) geen extra punten meer wist te halen, eindigt Nederland dit seizoen met 19,200 punten bijna als best presterende land in Europa op de coëfficiëntenranglijst. Alleen Engeland doet het vooralsnog beter met 21,000 punten, waar nog een aantal bij kunnen komen als Liverpool de Champions League weet te winnen komende zaterdag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Door de uitzonderlijke Europese prestaties klimt Nederland daarmee over Portugal heen op de virtuele ranglijst, die over de periode van 2018 tot 2023 gemeten wordt. Met 46,000 punten hijgt het in de nek van nummer vijf Frankrijk, dat op 48,581 punten staat. De laatste Franse punten werden behaald door Olympique Marseille, dat in de halve finale van de Conference League tegen Feyenoord thuis een punt uit het vuur wist te slepen (0-0).

De coëfficiëntenranglijst (gesorteerd op stand per 01/07/'22)

LAND SCORE PER 01/07/'22 ACTIEVE TEAMS 5. Frankrijk 48,581 (+0) 0/6 6. Nederland 46,400 (+0) 0/5 7. Portugal 43,716 (+0) 0/6 8. Schotland 32,900 (+0) 0/5 9. Oostenrijk 29,100 (+0) 0/5 10. België 28,000 (+0) 0/5

Daarmee moet Nederland Portugal alleen in het seizoen 2022/23 nog voorblijven voor de felbegeerde zesde plek, die recht geeft op directe Champions League-kwalificatie voor twee clubs, alsmede een plek in de derde voorronde van het miljardenbal. Mocht Nederland ook Frankrijk weten in te halen, komt daar nog een extra Europa League-ticket bij.

Feyenoord: de grootste Nederlandse troef

Van alle Nederlandse clubs wist Feyenoord dit seizoen de meeste punten binnen te halen. Iedere overwinning - in welk toernooi dan ook - gaf recht op 0,400 punt (2 punten per overwinning / het aantal actieve clubs in Europa = 2/5), waarbij er bonuspunten werden verdiend bij groepswinst of het bereiken van een volgende ronde in de knock-outfase. Ieder gelijkspel leverde 1 punt op. Wel werden er, afhankelijk van de statuur van het toernooi, meer punten uitgedeeld bij het verder geraken in de Champions League dan bijvoorbeeld in de Conference League. Daarom staat Ajax in verhouding zo dicht bij Feyenoord met 22 punten, terwijl het slecht tot de achtste finale van de Champions League kwam.

Behaalde punten in Europa per Nederlandse club

CLUB AANTAL PUNTEN 1. Feyenoord 24 2. Ajax 22 3. AZ 13 4. PSV 10 5. Vitesse 9

Uitleg over de coëfficiëntenranglijst

Nederland krijgt al sinds 2003 slechts één gegarandeerd groepsfaseticket voor de Champions League (plus één voorrondeticket), maar is door uitzonderlijke prestaties de afgelopen jaren plots dicht bij een extra direct ticket voor de runner-up in de Eredivisie. Het zou geweldig nieuws zijn voor het Nederlandse voetbal, dat in dat geval een verzekerde extra premie bijschrijft van 30 miljoen euro (bij benadering de minimale startpremie voor de Champions League). Bovendien krijgt de Eredivisie in dat geval een extra zesde Europese ticket (nu zijn dat er dus vijf), en geeft het Europa League-ticket voor de bekerwinnaar dan rechtstreeks toegang tot de groepsfase (nu is het een play-offticket).

Om dat uit te laten komen moet een plek in de top 6 op de coëfficiëntenranglijst worden behaald. Op basis van die ranglijst, waarvoor de clubs in Europa punten verdienen, verdeelt de UEFA jaarlijks de Europese tickets voor het nieuwe seizoen. Portugal leek lange tijd onbedreigd verzekerd van de zesde positie, maar nummer zeven Nederland is bezig aan een gigantische opmars. Nederland richt zich nu op de eindstreep aan het eind van het seizoen 2022/23, dus pas over een jaar kunnen de tickets voor het seizoen 2024/25 definitief binnengehaald worden. Voor het huidige seizoen is de achterstand namelijk te groot om Portugal in te kunnen halen.

Welke plek is goed voor welke tickets?