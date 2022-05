Niet Tirana, maar Rotterdam krijgt ‘orgie van geweld’: ‘We gaan de stad slopen!’

Donderdag, 26 mei 2022 om 07:08

De nederlaag van Feyenoord in de Conference League-finale werd niet door elke supporter van de Rotterdammers even goed verwerkt. Snel na het laatste fluitsignaal van het duel met AS Roma (1-0) trokken groepen fans het centrum van Rotterdam in, die de stad tot diep in de nacht teisterden met gewelddadige acties en vernielingen. De politie zette op vier plekken waterkanonnen in en moest talloze arrestaties verrichten. In Tirana, het toneel van de finale, bleef het echter opvallend rustig.

LET OP: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Een halfuur na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Istvan Kovacs werden fans bij de evenementen in De Kuip en op het Stadhuisplein verzocht om de locaties te verlaten. Al snel trokken de teleurgestelde supporters naar onder meer het populaire Hofplein en de Coolsingel. "We gaan Rotterdam slopen!", hoorde De Telegraaf er één schreeuwen, als startsignaal voor rellen. De ME voelde zich al gauw gedwongen om waterkanonnen in te zetten. Winkelruiten werden vernield, evenals een tram en een lijnbus. Bij vechtpartijen met de politie raakte twee agenten gewond, waarvan een in zijn nek werd geraakt door glasscherven en de ander door een steen.

Toen de politie het Hofplein eenmaal schoon had geveegd, verplaatste het gros van de meute supporters zich richting Rotterdam Centraal. Daar bleven grote rellen uit, maar elders in de stad hadden agenten meer moeite om de 'orgie van geweld' (aldus De Telegraaf) in bedwang te houden. Omstreeks 01.00 uur keerde de rust in Rotterdam weder, volgens het Algemeen Dagblad. Uiteindelijk werden er tientallen mensen aangehouden.

Charge met honden. pic.twitter.com/b6Jyb7ZEel — Bob van Keulen (@BobHGL) May 25, 2022

Totale chaos pic.twitter.com/8Q8WuXdgDH — Bob van Keulen (@BobHGL) May 25, 2022

Aanhoudingen. Politie trekt terug. pic.twitter.com/kyYA7LU0pB — Bob van Keulen (@BobHGL) May 25, 2022

In Tirana beleefden de lokale autoriteiten echter een opvallend rustige nacht. Op Twitter werden beelden gedeeld van agenten die rustig op de Albanese pleinen stonden te keuvelen, of gebroederlijk met aanwezige supporters in gesprek waren.

Terwijl de Rotterdamse politie de handen vol heeft aan teleurgestelde supporters, hoeven de Tiraanse collega’s zich nét wat minder in te spannen. #romfey pic.twitter.com/ocdbX52Xrv — Eric Oosterom (@OosteromEric) May 25, 2022