Mourinho laat zich verleiden tot uitspraak die 'Nederlanders gelukkig maakt’

Dinsdag, 24 mei 2022 om 20:35 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:58

José Mourinho ziet geen favoriet in de finale van de Conference League tussen Feyenoord en AS Roma. De trainer van de Romeinen blikt op de persconferentie daags voor de Europese eindstrijd vooruit op onder meer de kwaliteiten van beide teams en de fitheid van zijn selectie. Rick Karsdorp kan in ieder geval rekenen op een basisplek, verklapt de Portugese oefenmeester.

“We staan in een finale, waar we historie in kunnen schrijven”, zo opent Mourinho de persconferentie in Tirana. “Dat we de Europa League hebben behaald is eigenlijk iets normaals. Dit is juist historisch. Als je na een seizoen van meer dan 300 dagen in de finale staat, is de voorbereiding allang voorbij. Het gaat nu om wat het team laat zien als groep. We moeten onszelf zijn, in onze kwaliteiten geloven en onze tekortkomingen herkennen. Je bent als team goed als je de punten waarin je minder sterk bent weet te verbergen.”

Het artikel gaat verder onder de video Feyenoord is er klaar voor | Bijlow oogt fit voor finale Conference League Meer videos

Mourinho geeft daarnaast aan dat zijn gehele selectie inzetbaar is, al is niet iedereen volledig fit. Dat betekent onder meer dat Henrikh Mkhitaryan, die de afgelopen duels met en spierblessure aan de kant stond, woensdag minuten kan maken. "Hij heeft zijn eerste training met de groep achter de rug. Zijn gevoel is goed. Als dat zo blijft, dan zit hij bij de selectie.” Voor de camera van ESPN verklapt Mourinho aan verslaggever Jan Joost van Gangelen dat Karsdorp zeker is van een plek in de startopstelling.

“Kun je ons gelukkig maken en vertellen of Karsdorp speelt?”, vraagt Van Gangelen. Mourinho: “Ja, hij gaat spelen.” Daarnaast geeft de coach aan dat hij geen van beide teams als favoriet durft te bestempelen. “Er is geen favoriet voor morgen. Zelfs als ik het gevoel zou hebben dat onze ploeg beter is, ook al is dat niet het geval, dan is een finale tegen Feyenoord altijd fifty-fifty. Als je kijkt naar wat ze gedurende de competitie al hebben laten zien tegen goede tegenstanders...”, aldus Mourinho.