Giroud schiet AC Milan met grote overtuiging naar eerste Scudetto in elf jaar

Zondag, 22 mei 2022 om 19:55 • Laatste update: 20:08

AC Milan heeft zondag de Italiaanse landstitel opgeëist. De ploeg van Stefano Pioli moest op de slotdag in de Serie A in ieder geval niet verliezen bij Sassuolo om stadgenoot Internazionale voor te blijven en deed veel meer dan dat met een 0-3 zege. Doelpunten van Olivier Giroud (tweemaal) en Franck Kessié leidden al na 36 minuten tot die uiteindelijke eindstand. Met het negentiende kampioenschap uit de clubhistorie is Milan voor het eerst sinds 2011 terug aan de top van het Italiaanse voetbal. Internazionale deed overigens wat het kon door met 3-0 te winnen van Sampdoria, maar blijft op de tweede plek met lege handen achter.

Sassuolo - AC Milan 0-3

Milan wist dat een gelijkspel voldoende was om zich te verzekeren van het kampioenschap, maar vanaf het eerste fluitsignaal speelden de bezoekers op een overwinning. Olivier Giroud deelde met een kopbal de eerste speldenprik van de wedstrijd uit, waarna Sassuolo in een tijdsbestek van drie minuten werd overspoeld door een Milanese aanvalsgolf. Eerst verloor Matheus Henrique de bal op de rand van zijn eigen zestienmetergebied, waarna Gian Marco Ferrari met een uitstekende tackle Rafael Leão van scoren wist af te houden. De daaropvolgende hoekschop van Theo Hernández werd hierna van de lijn gehaald door Maxime López. Sassuolo-doelman Andrea Consigli behoedde zijn ploeg niet veel later eveneens met een uitstekende redding van een achterstand.

Olivier Giroud zet Milan op koers voor de titel! ?? De Fransman prikt raak tussen de benen van Consigli ????#ZiggoSport #SerieA #SassuoloMilan pic.twitter.com/vqRRzCsshA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 22, 2022

Na de vele gemiste kansen in korte tijd toonde Milan zich uiteindelijk wel efficiënt. Leão hield na slordig balverlies van Kaan Ayhan het overzicht en legde breed op Giroud, die door de benen van zowel Gian Marco Ferrari als Consigli raak schoot: 0-1 Met ruim een half uur op de klok vond het aanvalsduo elkaar weer. Ditmaal ging er geschutter van Ferrari aan vooraf, waardoor Leão eenvoudig breed kon leggen op Giroud: 0-2. Milan stelde het kampioenschap nog voor rust veilig en opnieuw lag Leão aan de basis. De aanvaller trok voor en vond Franck Kessié, die droog binnenschoot: 0-3. De bezoekers konden na rust de teugels laten vieren. Een invalbeurt van Zlatan Ibrahimovic kon niet uitblijven. Pioli gunde de veertigjarige Zweed uiteindelijk twintig minuten, waarin ook hij zijn bijdrage aan het kampioensfeest leek te leveren. Door de treffer van Ibrahimovic ging tot grote spijt van de Milan-supporters echter een streep vanwege buitenspel.

Internazionale - Sampdoria 3-0

Simone Inzaghi koos bij de laatste kans van zijn ploeg voor twee wijzigingen. Denzel Dumfries keerde terug in de basis op de plek van Matteo Darmian, terwijl Joaquín Correa de positie van Edin Dzeko overnam. Omdat het kort na de aftrap bij de grote aartsrivaal direct doelpunten begon te regenen wist Inter vrij snel dat titelprolongatie er waarschijnlijk niet in zat. De eerste helft verliep moeizaam voor i Nerazzurri, al kreeg Lautaro Martínez wel twee goede kopkansen.

Joaquin Correa tekent ook voor de 3-0 ? De Argentijn maakt twee doelpunten in drie minuten tijd ??#ZiggoSport #SerieA #InterSampdoria pic.twitter.com/pyl35XG6dY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 22, 2022

Direct na rust startte Inter de motoren pas echt en maakte binnen twaalf minuten liefst drie goals. Ivan Perisic, de man in bloedvorm, werd links in het strafschopgebied laag aangespeeld en legde de bal ineens in de verre hoek: 1-0. Inter combineerde eenvoudig naar de volgende treffer, waarbij Perisic laag voorgaf, Hakan Çalhanoglu ineens klaarlegde en Correa de trekker overhaalde: 2-0. De Argentijn moest op de counter meer werk verzetten om de volgende treffer te maken. Correa leek zich vast te lopen, maar draaide zich toch nog vrij en schoot van vijftien meter binnen: 3-0.