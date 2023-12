‘Brobbey gebruikt zijn lichaam misschien nog wel beter dan Lukaku en Zlatan’

Bram Nuytinck is net als Bart Vriends van Sparta Rotterdam enorm onder de indruk van Brian Brobbey. De ervaren verdediger (33) van NEC stond in de Serie A tegenover enkele zeer grote namen, maar die vallen volgens hem op fysiek gebied bijna in het niet bij de bonkige aanvaller van Ajax.

"Brobbey gebruikt zijn lichaam echt heel goed. Ook mij had hij zo te pakken, laatst in Nijmegen", doelt Nuytinck tegenover Voetbal International op de thuiswedstrijd van begin december, door Ajax met 1-2 gewonnen. "Ik heb die goal nog heel vaak teruggekeken, om te zien wat ik beter had kunnen doen." Brobbey draaide handig weg bij zijn bewaker, om vervolgens Kristian Hlynsson in staat te stellen om te scoren.

"Bij die goal doet hij het gewoon heel goed. Hij zoekt mij, valt achteruit en gebruikt zijn lichaam als schild. Dan heeft hij je waar hij je hebben wil. Het is in de zestien, dan kan je ook niet veel doen", analyseert de zelfkritische Nuytinck.

"Brobbey is zó ongelooflijk sterk", vervolgt de NEC-verdediger zijn lofzang op de Ajax-spits. "Ik heb in Italië tegen heel wat sterke spitsen gestaan: Lukaku, Dzeko, Ibrahimovic, noem maar op. Maar hoe Brobbey zijn lichaam gebruikt, is misschien nog wel beter dan die jongens, dat meen ik oprecht. Hij doet dat echt héél goed."

"Lukaku is bijvoorbeeld nog iets langer, maar Brobbey gebruikt zijn armen ook heel slim, hij heeft echt een goede balans daarin. Dat is zó moeilijk te verdedigen", weet Nuytinck, die uitkwam voor Udinese en Sampdoria, inmiddels uit ervaring.

Nuytinck ziet Brobbey echt een ontwikkeling doormaken als aanvaller. "Ik zie hem de laatste weken ook meer diepgaan, daardoor is hij minder voorspelbaar en nog veel gevaarlijker", aldus de verdediger, die de Ajacied goed genoeg vindt voor een Europese topcompetitie.

"Ik weet honderd procent zeker dat Brobbey dit ook zou kunnen in de Serie A. Hij kan zeker weten bij een topclub in Europa eindigen, als hij zich blijft ontwikkelen en vooral ook blijft scoren", zo besluit Nuytinck zijn betoog.

