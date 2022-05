Christian Eriksen is gewild en kan inmiddels kiezen uit vier aanbiedingen

Donderdag, 19 mei 2022 om 14:53 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 16:09

Christian Eriksen is door drie niet nader genoemde clubs benaderd voor een zomerse overstap, zo meldt Fabrizio Romano. De dertigjarige middenvelder van Brentford kan ook verlengen en heeft daarmee een vierde optie. Eriksen belooft eerst het gesprek met zijn huidige club aan te gaan voordat hij met externe partijen in gesprek gaat./b>

Eriksen is in Engeland ijzersterk teruggekeerd van zijn hartproblematiek en lijkt zich op te maken voor een stap hogerop. Thomas Frank, manager van Brentford, hoopt dat de Deens international zijn contract verlengt, al houdt hij wel een slag om de arm. "Ik had graag gezegd dat het honderd procent zeker was, maar ik ben ervan overtuigd dat er een goede kans is dat hij het shirt van Brentford volgend seizoen weer draagt", aldus de manager. "Ik weet dat ik optimistisch klink, maar ik heb eerder ook de telefoon opgepakt en gezegd: ‘Hé, wil je naar Brentford komen?’ Dat had niemand een halfjaar geleden voor mogelijk gehouden. Ik ben ervan overtuigd dat we een kans maken."

Brentford manager Thomas Frank on Christian Eriksen: “I’m convinced we have a chance to keep Eriksen. The fans will build a statue of him outside the stadium in two or three years”. ???? #Eriksen Eriksen has been approached by 3 clubs but he will meet with Brentford board before. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2022

De trainer vervolgt zijn relaas door te stellen dat de keuze voor zowel de club als voor Eriksen alleen maar voordelen heeft gekend. “Zoals ik het zie is het een win-winsituatie: hij heeft het team geholpen, hij heeft iets aan de supporters gegeven wat ze nog nooit hadden gezien op dit niveau, en wij hebben hem geholpen om zijn voetballeven terug te krijgen. Voor Christian is het een win-winsituatie. Of hij tekent bij ons, maakt iedereen gelukkig en krijgt binnen twee of drie jaar een standbeeld buiten het stadion van de fans, of hij gaat op een hoger niveau spelen en krijgt een applaus van de fans, waarna we zeggen: ‘bedankt voor deze tijd, succes verder’.”

Eriksen werd zelf deze week ook gevraagd naar zijn toekomst en leek juist te hinten op een afscheid bij Brentford. "Champions League-voetbal neem ik mee in mijn beslissing", aldus de spelmaker, die dat met Brentford als vanzelfsprekend niet gaat redden. "Ik kijk naar het sportieve aspect en zou dolgraag nog één keer op dat niveau actief zijn. Het moet ook een plek zijn die goed bij mij en mijn gezin past. Ik heb nog geen specifieke voorkeur. We zullen zien wat gaat komen." Eriksen was tot nu toe in tien officiële wedstrijden goed voor één doelpunt en vier assists. Na zijn hartstilstand op het EK mocht Eriksen niet meer in Italië spelen en werd zijn contract bij Internazionale ontbonden.