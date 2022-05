Inter-fans kunnen Onana maandag al voor de eerste keer bewonderen

Woensdag, 18 mei 2022 om 16:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:24

André Onana is maandag 23 mei voor het eerst te bewonderen in het Giuseppe Meazza, het stadion van zijn nieuwe werkgever Internazionale. Freelance journalist Willem Haak, gespecialiseerd in Italiaans voetbal, meldt woensdag dat de bij Ajax vertrekkende doelman uit Kameroen door landgenoot Samuel Eto'o is uitgenodigd voor een benefietwedstrijd in het onderkomen van de huidige nummer twee in de Serie A.

Eto'o, die in 2010 met Inter de Champions League veroverde, heeft naast Onana ook uitnodigingen verstuurd naar onder meer Wesley Sneijder, Patrick Kluivert, Javier Zanetti, Francesco Totti, Filippo Inzaghi, Maicon en Marco Materazzi. De zogeheten Integration Heroes Match is door Eto'o in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de strijd tegen elke vorm van discriminatie. De oud-aanvaller, tegenwoordig voorzitter van de voetbalbond van Kameroen, vindt dat het Italiaanse voetbal vooruitgang boekt als het gaat om discriminatie: “Italië is een van de minst racistische landen die ik ken”, zei hij onlangs op een persconferentie.

Andre Onana keept komende maandag zijn eerste wedstrijd in San Siro. Hij doet samen met mannen als Zanetti, Totti, Inzaghi, Kluivert en Sneijder mee aan een door Samuel Eto’o georganiseerde benefietwedstrijd. Begin van zijn tijd in Milaan. — Willem Haak (@WillemHaak) May 18, 2022

Onana koos eerder dit jaar voor een vijfjarig contract bij Inter, dat de doelman transfervrij overneemt van Ajax. De sluitpost uit Kameroen verloor zijn basisplaats bij Ajax aan het einde van het seizoen, daar Erik ten Hag voor Maarten Stekelenburg koos. Onana zat in de laatste paar wedstrijden van Ajax in de Eredivisie niet eens bij de wedstrijdselectie. Zijn nieuwe werkgever Inter kan nog kampioen worden ondanks de tweede plaats. Dan moet er wel gewonnen worden van Sampdoria, terwijl koploper AC Milan niet mag winnen van Sassuolo. Het verschil met nog een duel te gaan bedraagt twee punten.