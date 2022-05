Willem II ondanks klinkende zege gedegradeerd; Heracles speelt play-offs

Willem II is zondagmiddag gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Kevin Hofland boekte in eigen huis een klinkende 3-0 zege op FC Utrecht, maar zag alle concurrenten ook punten pakken. Daardoor spelen de Tilburgers vanaf volgend seizoen voor het eerst sinds 2014 weer op een niveau lager. Heracles Almelo eindigt als nummer zestien en is veroordeeld tot het spelen van Keuken Kampioen Play-Offs. De Almeloërs verloren thuis met 1-3 van Sparta Rotterdam en zagen Fortuna Sittard met 0-1 winnen bij NEC.

Willem II - FC Utrecht 3-0

Willem II was de enige van de onderste ploegen die het zondagmiddag niet in eigen hand had. Het elftal van trainer Kevin Hofland móést winnen van FC Utrecht en was dan alsnog afhankelijk van de resultaten op de andere velden. De Tilburgers gingen voortvarend van start, daar al na acht minuten spelen de leiding werd gegrepen. Een schot uit de tweede lijn kon niet goed worden verwerkt door reservedoelman Eric Oelschlägel, waarna Jizz Hornkamp er als de kippen bij was om de rebound binnen te werken. Willem II raakte het initiatief halverwege de eeste helft kwijt, maar kwam amper in de problemen. Zelf werd het nog gevaarlijk via Max Svensson, die op aangeven van Daniel Crowley van dichtbij over schoot.

Ook in het tweede bedrijf speelde Willem II met het hart op de juiste plaats. Vijf minuten na rust werd de score verdubbeld. Uit een corner had Oelschlägel nog een goede reactie in huis op een kopbal van Freek Heerkens, maar was het Dries Saddiki die in de rebound onberispelijk raak schoot: 2-0. Aan de overkant had Timon Wellenreuther een onwaarschijnlijke save in huis op een inzet van dichtbij van Anastasios Douvikas. Willem II deed wat het moest doen en kwam een kwartier voor tijd zelfs op 3-0, toen een ongelooflijk misverstand tussen Oelschlägel en Joris van Overeem leidde tot een eigen doelpunt van laatstgenoemde. Het bleek niet genoeg om lijfsbehoud af te dwingen. Willem II degradeert naar de Keuken Kampioen Divisie.

Heracles Almelo - Sparta Rotterdam 1-3

Heracles had voldoende aan een punt tegen Sparta, maar ging het duel vanzelfsprekend in met de intentie om te winnen. De ploeg van Frank Wormuth had in de beginfase het betere van het spel, maar wist het veldoverwicht niet uit te drukken in grote kansen. De beste mogelijkheid kwam halverwege de eerste helft van Vito van Crooij, die een teenlengte tekort kwam om een voorzet van Aaron Meijers binnen te werken. Namens Heracles schoot Anas Ouahim op de onderkant van de lat en werd een kopbal van Sinan Bakis knap gepakt door Maduka Okoye. Toen een schot van Younes Namli vervolgens werd gepakt door Koen Bucker, greep Sparta in de slotfase van de eerste helft alsnog de leiding. Op aangeven van Namli stiftte Arno Verschueren de bal langs de uitkomende Bucker: 0-1.

Na de thee leek de thuisploeg al snel te mogen aanleggen vanaf elf meter, toen de bal op de arm kwam bij Meijers. Danny Makkelie besloot na tussenkomst van de VAR echter anders en liet doorspelen. De scheidsrechter voelde zich niet veel later genoodzaakt het duel kortstondig stil te leggen vanwege rookbommen op de tribunes en zag hoe Sparta de marge vervolgens naar twee tilde. Opnieuw kwam het voorbereidende werk van Namli, die de niet te missen kans bood aan Lennart Thy om in een leeg doel af te ronden: 0-2. Heracles creëerde na rust nagenoeg niks en werd naarmate de tweede helft vorderde afhankelijk van de tussenstand bij NEC - Fortuna, waar het lange tijd 0-1 bleef in het voordeel van de Limburgers.

Toen de Almeloërs in de slotfase steeds meer ruimte weggaven viel via Mario Engels ook nog de 0-3. De spits kon van dichtbij afronden. Ook Heracles zou nog op het scorebord verschijnen. Het voorbereidende werk kwam van Luca de la Torre, waarna Baki de eretreffer voor zijn rekening nam. Het bleek niet voldoende voor de ploeg van Wormuth, dat zich met 34 punten dus moet opmaken voor de Keuken Kampioen Play-Offs. Daarin is Excelsior de eerste tegenstander. Het eerste duel in Kralingen is woensdag, zaterdag volgt de return op Erve Asito. De andere halve finale in de nacompetitie gaat tussen FC Eindhoven en ADO Den Haag.

NEC - Fortuna Sittard 0-1

De thuisploeg speelde voor plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal, terwijl Fortuna punten wilde pakken om zich direct veilig te spelen. De bezoekers kwamen op voorsprong in Nijmegen. Paul Gladon legde met de hak de bal panklaar voor Zian Flemming, die de bal langs Mattijs Branderhorst binnenschoof. Johnathan Okita maakte met een volley vervolgens bijna de gelijkmaker, maar doelman Yannick van Osch stond op zijn post en hield zijn doel schoon.

Na een klein uur leek Flemming na een uitstekende dribbel mede door miscommunicatie in de Nijmeegse verdediging alleen af te lopen op Branderhorst, maar de aanvallende middenvelder van Fortuna miste met zijn schot richting. Aan de andere kant werd een vrije trap van Lasse Schöne door Rodrigo Guth panklaar gelegd voor invaller Javier Vet, die echter over de bal heen maaide. Ook Okita kreeg de bal in de herkansing niet in het doel. In de blessuretijd greep Flemming andermaal een hoofdrol, door de bal met het hoofd van de lijn te halen na een schot vanaf een meter of twintig. Een halve minuut later ontsnapten de Limburgers opnieuw. Het bleek voldoende voor lijfsbehoud.

