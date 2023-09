Willem II wint eerste wedstrijd na ontslag Robbemond en stijgt naar derde plek

Vrijdag, 8 september 2023 om 22:55 • Lars Capiau • Laatste update: 23:09

Willem II heeft vrijdagavond een nipte zege geboekt op MVV Maastricht. In de eerste wedstrijd van de Tilburgers onder interim-trainer Peter van den Berg versloeg het de Limburgers met 2-1. Aanvoerder Freek Heerkens was de gelukkige matchwinner. Met de overwinning klimmen de Tricolores voorlopig naar de derde plek op de ranglijst, waar MVV afdaalt naar de achtste plaats.

Na het ontslag van Reinier Robbemond voerde Van den Berg twee wijzigingen door. Patrick Joosten verving Ajax-huurling Max de Waal in de basisopstelling, waar Rúnar Thór Sigurgeirsson in de ploeg kwam voor Niels van Berkel. MVV, dat met zeven punten uit drie wedstrijden bij een overwinning vandaag de koppositie zou grijpen, was eveneens op twee posities gewijzigd ten opzichte van het met 2-1 gewonnen duel met Jong Ajax. Nabil El Basri verving Nicky Souren, die vorige week rood pakte, waar Bryan Smeets na een opgelopen hersenschudding plaats moest maken voor Saul Penders.

Na iets minder dan dertig minuten spelen kwamen de bezoekers op voorsprong. Ferre Slegers stuurde El Basri met een steekbal weg, wiens lage voorzet na een overstapje van Koen Kostons door de compleet vrijstaande Tunahan Tasci tot doelpunt gepromoveerd kon worden: 0-1. De gelijkmaker van de Tilburgers liet echter niet lang op zich wachten.

Sigurgeirsson stoomde na een combinatie met Thijs Oosting op aan de linkerflank, waar zijn teruggetrokken voorzet werd binnengewerkt door Jesse Bosch: 1-1. De thuisploeg trok uiteindelijk aan het langste eind. Uit een hoekschop van Oosting kopte Heerkens de beslissende 2-1 tegen de touwen. Een voorlopige derde plek is de beloning voor de Tilburgers, waar MVV flink daalt op de ranglijst.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Roda JC Kerkrade 4 3 0 1 7 9 2 Jong PSV 4 3 0 1 0 9 3 Willem II 5 2 2 1 0 8 4 FC Eindhoven 3 2 1 0 3 7 5 FC Groningen 4 2 1 1 4 7 6 VVV-Venlo 4 2 1 1 3 7 7 SC Cambuur 4 2 1 1 2 7 8 MVV Maastricht 4 2 1 1 2 7 9 NAC Breda 4 2 1 1 2 7 10 ADO Den Haag 4 2 1 1 1 7 11 Jong AZ 4 2 0 2 -1 6 12 Helmond Sport 4 2 0 2 -2 6 13 Jong FC Utrecht 4 2 0 2 -2 6 14 FC Dordrecht 4 1 2 1 0 5 15 FC Emmen 4 1 2 1 -1 5 16 De Graafschap 4 1 1 2 -2 4 17 TOP Oss 4 1 0 3 -2 3 18 FC Den Bosch 4 1 0 3 -2 3 19 Telstar 4 0 0 4 -5 0 20 Jong Ajax 4 0 0 4 -7 0