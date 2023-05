VVV-Venlo maakt in de 121ste minuut het verschil en schakelt Willem II uit

Zaterdag, 27 mei 2023 om 19:16 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:33

VVV-Venlo heeft zich zaterdagavond weten te plaatsen voor de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. Het maakte diep in de blessuretijd van de verlenging het verschil tegen Willem II. Özcan Yasar werrd het goudhaantje door de 2-2 binnen te koppen, en dat was voldoende na de 3-2 winst van afgelopen dinsdag in het heenduel. In de volgende ronde wacht VVV-Venlo een dubbele ontmoeting met Almere City.

Willem II kende twee tegenvallers voor de return tegen VVV. Wessel Dammers en Matthis Verreth bleken niet fit genoeg om te spelen. Freek Heerkens (centraal) en Niels van Berkel (linksback) konden hierdoor rekenen op een basisplaats. Bij VVV begon Kees de Boer vanaf het eerste fluitsignaal, waardoor Soulyman Allouch genoegen moest nemen met een plek op de bank. De ploeg van trainer Reinier Robbemond beleefde net als tijdens het heenduel van afgelopen dinsdag in Venlo een droomstart. Een fijne voorzet van Leeroy Owusu werd binnen zes minuten al tegen de touwen gekopt door Elton Kabangu: 1-0.

Droomstart voor @WillemII! Elton Kabangu trekt na 7 minuten de stand over twee duels gelijk ??#wilvvv — ESPN NL (@ESPNnl) May 27, 2023

De bezoekers kregen hierna een volgende tegenslag te verwerken, nadat Levi Smans geblesseerd de strijd moest staken. De middenvelder kwam met zijn hoofd in aanraking met de knie van Erik Schouten en bleek niet in staat om de wedstrijd te vervolgen. Halverwege de eerste helft verdubbelde de thuisploeg de marge. Jesse Bosch kon vanaf de rand van het zestienmetergebied uithalen en zag zijn schot van richting veranderd worden door Sem Dirks. Doelman Ennio van der Gouw was hierdoor kansloos.

Willem II kreeg de uitgelezen kans om de score via Kabangu verder uit te breiden, van dichtbij slaagde de spits er ditmaal echter niet in om het net te vinden. VVV kwam er in het eerste bedrijf nauwelijks aan te pas. De eerste keer dat Nick Venema aan de aandacht van de defensie van de Tilburgers ontsnapte was het wél direct raak. De spits stond alleen nipt buitenspel, waardoor scheidsrechter Ingmar Oostrom de treffer terecht annuleerde.

?? @VVVVenlo knokt zich weer terug! Fenomeen Nick Venema schiet raak in de korte hoek ??#wilvvv — ESPN NL (@ESPNnl) May 27, 2023

In het tweede bedrijf leken de Tricolores alsnog door te drukken. Kabangu trof doel, echter raakte hij de bal met zijn arm waardoor ook door zijn treffer een streep ging. Willem II beperkte zich na rust vooral tot ontregelen en het consolideren van de voorsprong. Het leidde ertoe dat VVV de stand over twee duels weer gelijk wist te trekken. Venema had slechts een klein gaatje nodig en schoot raak uit de draai: 2-1. Robbemond zag zijn ploeg in de slotseconden van de reguliere speeltijd nog door het oog van de naald kruipen toen Venema rakelings naast schoot.

In de verlenging werd het spel aan beide kanten er niet beter op. Zo viel er lange tijd geen enkele uitgespeelde kans te noteren en was het wachten op de beslissende strafschoppenserie. In de blessuretijd van de tweede helft van de verlenging sloeg VVV toch uit het niets toe. Venema had een voorzet op maat in huis op Yasar, die overtuigend raak wist te koppen: 2-2.