Robert Lewandowski kondigt vertrek bij Bayern aan voor draaiende camera

Zaterdag, 14 mei 2022 om 19:27 • Mart van Mourik

Het is vrijwel zeker dat Robert Lewandowski Bayern München na dit seizoen gaat verlaten. Na afloop van het gelijkspel in het Bundesliga-duel met VfL Wolfsburg erkent de Poolse spits desgevraagd dat hij waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld in het shirt van der Rekordmeister. “Het is heel goed mogelijk dat dit mijn laatste wedstrijd voor Bayern was”, aldus de 33-jarige topschutter.

In gesprek met Viaplay vertelt Lewandowski, die nog tot medio 2023 vastligt bij Bayern, dat hij op zoek gaat naar een uitdaging elders. “Het is heel goed mogelijk dat dit mijn laatste wedstrijd voor Bayern was. Ik kan het niet met honderd procent zekerheid zeggen, maar waarschijnlijk vertrek ik. We willen de beste oplossing vinden voor mij en de club.” Hoewel de exit van de Pool zo goed als zeker is, houdt hij dus een minimale slag om de arm.

Sky Deutschland vraagt Lewandowski eveneens naar zijn verwachtingen van de nabije toekomst. Voor de camera van de Duitse zender erkent hij opnieuw dat een contractverlenging uitgesloten is. “Ik kan bevestigen dat ik met de club gesproken heb en dat mijn besluit om niet te verlengen vaststaat. Ik heb gezegd dat als er een aanbieding komt, we daarover moeten nadenken. Zowel de club als ik moet aan de toekomst denken.” Mocht een transfer uitblijven, dan zal Lewandowski dat ook accepteren. “Ik heb nog een contract voor een jaar. Maar ik heb gezegd dat we de beste oplossing voor beide partijen moeten vinden. We moeten afwachten wat er nu gebeurt”, besluit de spits.

Voorafgaand aan de ontmoeting met Wolfsburg verscheen ook technisch directeur Hasan Salihamidzic voor de camera van Sky Deutschland. “Hij heeft gezegd dat hij graag iets anders wil doen. Aan onze houding verandert er niets. Het feit is dat Lewandowski een contract tot 30 juni 2023 heeft. Ik heb met Lewa gesproken. In dat gesprek heeft hij me laten weten dat hij ons aanbod om zijn contract te verlengen, niet accepteert en dat hij de club wil verlaten”, aldus Salihamidzic.