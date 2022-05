‘Er is maar één optie, zo wil Van Gaal maar zeggen: wegwezen daar’

Zaterdag, 14 mei 2022 om 09:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:17

Louis van Gaal heeft Georginio Wijnaldum een duidelijk signaal af gegeven door hem te passeren voor het Nederlands elftal, aldus Sjoerd Mossou. De journalist van het Algemeen Dagblad schrijft in zijn zaterdagse column dat de bondscoach Wijnaldum zonder het expliciet te noemen een vertrek bij zijn club Paris Saint-Germain adviseert. Mossou speculeert over de volgende bestemming van de 31-jarige middenvelder, en rept over een wel hele opvallende mogelijke kandidaat.

Van Gaal maakte vrijdag bekend dat er geen plek was voor Wijnaldum in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-wedstrijden tegen Polen, Wales en België. De normaliter vice-aanvoerder van Oranje werd in de vorige twee oefenwedstrijden al buiten de basis gelaten en mocht alleen tegen Duitsland (1-1) invallen, vanwege zijn gebrek aan speeltijd bij PSG. ""Sinds onze laatste twee interlands in maart, is er in Gini’s situatie bij zijn club helaas nog weinig veranderd", lichtte Van Gaal zijn beslissing toe. "Ik ben daardoor genoodzaakt andere keuzes te maken, hoe lastig en spijtig ik dat persoonlijk ook vind."

Mossou ziet een heldere boodschap in de keuze van de bondscoach. "Je hoeft er geen Louisologie voor gestudeerd te hebben. Een laatste waarschuwing, bestemd voor een speler die afgelopen zomer de slechtst denkbare keuze uit zijn carrière maakte. Wijnaldum is beland bij een club die volledig gebouwd is op marketing, spelend in een team dat van supersterren, kliekjes en ego’s aan elkaar hangt. Er is maar één optie, zo wil Van Gaal maar zeggen: wegwezen daar, als de sodemieter. Pak je spullen vandaag nog. Laat je verhuren aan een mooie Spaanse of Engelse club - en neem op de koop toe dat je wat euro’s moet inleveren."

Wijnaldum, die in juli transfervrij de overstap maakte van Liverpool naar Parijs, strijkt volgens L'Équipe een maandsalaris van liefst 916.000 euro op. Toch durft Mossou Feyenoord - de club waar Wijnaldum werd opgeleid en doorbrak - als potentiële vervolgbestemming te noemen. "Wijnaldums megacontract loopt nog tot 2024, wat het meteen schier onmogelijk maakt om hem terug te halen naar Feyenoord, maar je zou als voetballer ook gewoon de kortste weg kunnen kiezen naar geluk. Die weg is niet zo ingewikkeld. Die loopt langs Schiemond, over de Westzeedijk, en dan bij de Erasmusbrug rechtsaf in zuidelijke richting. Het gaat nog niet gebeuren natuurlijk", is de laatste conclusie van Mossou. "Zo romantisch werkt topvoetbal allang niet meer, maar diep in zijn hart weet Wijnaldum het ook: het is tijd om naar huis te gaan."