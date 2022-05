Ten Hag trots na derde landstitel: ‘Deze Tukker is een beetje Ajacied geworden’

Donderdag, 12 mei 2022 om 07:29 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:38

Met een derde landstitel op rij zwaait Erik ten Hag af als trainer van Ajax. De 52-jarige oefenmeester verzekerde zich woensdagavond overtuigend van het kampioenschap door sc Heerenveen in de eigen Johan Cruijff ArenA met overtuigende cijfers te kloppen: 5-0. Ten Hag kijkt met een trots gevoel terug op de afgelopen 4,5 jaar. “Deze Tukker is een beetje Ajacied geworden”, aldus de trainer.

Met het winnen van de landstitel toonde Ten Hag eens te meer dat je een feestje gerust aan hem kunt overlaten. De trainer danste net als vorig jaar bij het kampioenschap met de latino’s uit zijn selectie. “Ik doe alles maximaal, dus dat geldt ook voor feestvieren”, zei Ten Hag na afloop van het gewonnen Eredivisie-duel met Heerenveen lachend op de persconferentie.

Waar Ajax tijdens de tweede seizoenshelft de overwinningen moeizaam over de streep wist te trekken, kon de ploeg van Ten Hag tijdens de kampioenswedstrijd wel overtuigen met een ruime overwinning in de Johan Cruijff Arena. “Hier zit dan ook een voldaan mens,” bekende Ten Hag. “We hebben dit seizoen een geweldige teamprestatie geleverd, waarbij we veel spelers nodig hebben gehad. De schoonheid van het spel was de laatste weken wat minder, maar we hebben wel een winnaarscultuur gecreëerd.”

Ten Hag liet weten trots te zijn op het feit dat hij voor de derde keer op rij landskampioen met Ajax is geworden. “We hebben veel tegenslagen te verwerken gehad, maar die hebben we overwonnen. Er staat uiteindelijk een selectie met meer dan elf basisspelers. Jonge spelers etaleren zich en dat geeft voldoening. Het bewijst dat hier een sterk fundament ligt, waar Ajax op kan voortborduren.”

De trainer had de publieke opinie in zijn beginperiode niet mee, maar neemt uiteindelijk met de nodige successen afscheid bij de Amsterdamse club. “Als je titels wint, is het heel mooi hier”, zei Ten Hag met een knipoog. “Deze Tukker is een beetje Ajacied geworden. Je roots verloochen je nooit, maar ik voel me hier thuis. Ajax is hét A-merk van het Nederlandse voetbal en internationaal het uithangbord”, aldus Ten Hag. “Daar heeft iedereen een mening over en die meningen gaan een eigen leven leiden. Deze trainerspositie is inderdaad moeilijk, want je moet duizend beslissingen nemen en die liggen allemaal onder een vergrootglas.”