‘Erik ten Hag heeft Frenkie de Jong voor 95 procent binnen bij Man United’

Woensdag, 11 mei 2022 om 23:25 • Jeroen van Poppel

Frenkie de Jong maakt 'voor 95 procent zeker' de overstap naar Manchester United, zo claimt Gerard Romero woensdagavond. Barcelona heeft volgens de Spaanse transferjournalist besloten om de 24-jarige middenvelder te verkopen. De Jong levert de Catalanen, die het geld hard nodig hebben, tussen de zeventig en tachtig miljoen euro op. "We leven op 11 mei en de situatie kan nog veranderen, maar voor Barcelona is het duidelijk", aldus Romero.

De Jong heeft in drie seizoenen bij Barcelona niet volledig kunnen overtuigen. De Catalanen beseffen dat als de prestaties van de Oranje-international komend seizoen niet alsnóg exploderen, zijn transferwaarde flink zal verminderen. Barça is bereid om zijn verlies te nemen en voor minimaal zeventig miljoen euro afscheid te nemen. Daarmee wordt een groot deel van zijn aankoopbedrag - Ajax ontving in 2019 86 miljoen euro - terugverdiend. De Jong zou de eerste aankoop zijn van Erik ten Hag, die komende zomer begint als coach van Manchester United.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Al vanaf de eerste minuut dat De Jong in het Camp Nou op het veld staat klinken twijfels over zijn rol bij Barcelona. De voormalig Ajacied is al drie jaar lang vrijwel elke wedstrijd verzekerd van een basisplaats, maar wisselt goede periodes af met fases waarin veel kritiek klinkt op zijn functioneren. De Jong zelf liet lange tijd weinig merken, maar stak zijn frustraties twee weken terug bij de dramatische nederlaag tegen Rayo Vallecano (0-1) niet onder stoelen of banken.

De middenvelder werd andermaal gewisseld en liet daarover zijn frustraties blijken door zichtbaar zwaar teleurgesteld de reservebank op te zoeken. De Jong toonde vervolgens wel veerkracht en presteerde in de drie daaropvolgende duels zodanig dat Xavi hem niet opnieuw wisselde. Barça won ook al die duels, waarvan de laatste dinsdag tegen Celta de Vigo (3-1).