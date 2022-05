Gemeente Amsterdam zet streep door mogelijke huldiging Ajax op Museumplein

Maandag, 9 mei 2022 om 17:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:56

Ajax wordt woensdag bij een eventueel kampioenschap alleen in de Johan Cruijff ArenA gehuldigd. Door een landelijk tekort aan beveiligers is een huldiging op het Museumplein niet mogelijk, zo meldt de gemeente Amsterdam.

Bij een gelijkspel of overwinning op Heerenveen verzekert Ajax zich van de 36ste landstitel uit de clubgeschiedenis. Een huldiging in de openbare ruimte zoals op het Museumplein zit er echter niet in. “Zowel de Amsterdamse driehoek (gemeente, Openbaar Ministerie, politie) als Ajax hadden de huldiging liever opnieuw georganiseerd op het Museumplein, zeker na het geslaagde evenement in 2019 en het verdwijnen van de coronamaatregelen”, schrijft de gemeente Amsterdam in een verklaring.

“Vanuit de driehoek is contact geweest met de voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche om het tekort te bespreken. Uiteindelijk hebben de driehoek en Ajax moeten concluderen dat het Museumplein geen optie was voor een huldiging. Bezoekers, onder wie gezinnen met kinderen, moeten erop kunnen rekenen dat een huldiging aan alle eisen voldoet en veilig en verantwoord wordt georganiseerd.”

Door de beslissing van de gemeente Amsterdam kunnen woensdagavond alleen de naar verwachting vijftigduizend toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA bij een eventuele huldiging aanwezig zijn. “We benadrukken dat het echt eenmalig moet zijn'', zegt directeur-bestuurder Fabian Nagtzaam van Supportersvereniging Ajax in gesprek met AT5. “'En dat het personeelsbeleid volgend jaar wel op orde moet zijn, zodat er een huldiging voor alle Amsterdammers kan plaatsvinden.''

Nagtzaam heeft begrip voor de beslissing van de gemeente Amsterdam, maar kan zijn teleurstelling desondanks moeilijk verbergen. “Vooral omdat het kampioenschap alleen in de Johan Cruijff ArenA wordt gevierd en er daardoor heel veel supporters niet van de partij kunnen zijn. 'Dat is heel erg jammer. Want je ziet dat er op een huldiging juist mensen van buiten het stadion afkomen. Meestal gaat het wel om 100.000 mensen. Ajax is van ons allemaal, iedereen moet van een huldiging kunnen genieten.”