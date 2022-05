Feyenoord hekelt gang van zaken in Marseille: ‘Ontstemd en teleurgesteld’

Vrijdag, 6 mei 2022 om 12:12 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:03

Feyenoord heeft met een beschuldigende vinger naar Olympique Marseille gewezen vanwege de slechte organisatie rond de halve finale in de Conference League. De club is 'zeer ontstemd en teleurgesteld over de gang van zaken'. Volgens de Rotterdamse club heeft een deel van de supporters lang niet alles van de wedstrijd kunnen zien vanwege het slechte verloop van de instroom in het uitvak. "Tot overmaat van ramp verliep ook de uitstroom van supporters bij het uitvak verre van vlekkeloos, waardoor velen tot diep in de nacht vast hebben gezeten in het stadion."

"Allereerst hoopt Feyenoord dat alle meegereisde supporters na de wedstrijd veilig hun bestemming hebben bereikt en daar gezamenlijk nog hebben kunnen nagenieten van de historische prestatie in Marseille", begint de club in een reactie op de clubsite. Feyenoord plaatste zich donderdag voor het eerst in twintig jaar voor een Europese finale door Olympique Marseille knap op 0-0 te houden. "De club spreekt haar grote dank uit aan alle meegereisde supporters die het team hebben gesteund bij het behalen van de Conference League-finale. We hopen op op woensdag 25 mei in Tirana uiteraard weer op de steun van ons trouwe legioen."

Over de organisatie is Feyenoord allerminst te spreken. "Helaas heeft een deel van de supporters lang niet alles van de wedstrijd in het stadion kunnen zien, vanwege het ronduit slechte verloop van de instroom vooraf in het uitvak. Lang niet iedereen was daardoor op tijd binnen. En dat terwijl het voor die tijd ook al mis was gegaan bij de fanzone op Prado Beach, waar supporters toen het noodweer uitbrak de dupe werden van de agressieve houding van de autoriteiten. Tot overmaat van ramp verliep ook de uitstroom van supporters bij het uitvak verre van vlekkeloos, waardoor velen tot diep in de nacht vast hebben gezeten in het stadion."

Feyenoord zegt 'ontstemd en teleurgesteld' te zijn. "Zeker ook omdat de club vooraf bij de organisatie meermaals haar twijfels heeft geuit over het plan van aanpak rondom de fanzone, het vervoer naar en de procedure in en rondom het stadion. De club wijst erop dat supporters hierdoor gevaar hebben gelopen en de wedstrijd(dag) niet hebben kunnen beleven zoals het hoort. De club zal haar ongenoegen nogmaals kenbaar maken aan de UEFA. Alles bij elkaar heeft bij onze fans begrijpelijk voor veel stress en frustratie gezorgd. We zullen de ondermaatse aanpak zeker nog onder de aandacht brengen van de UEFA."