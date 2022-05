Ryan Gravenberch moet in het gips en mist restant van titelstrijd

Woensdag, 4 mei 2022 om 16:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:17

Ajax kan in het resterende deel van de titelrace niet beschikken over Ryan Gravenberch, zo meldt De Telegraaf. De negentienjarige middenvelder heeft op de training een enkelblessure opgelopen en heeft in het ziekenhuis gips aangemeten gekregen. Mogelijk heeft Gravenberch, die in de serieuze belangstelling staat van Bayern München, zijn laatste duel voor Ajax daarmee al gespeeld.

Gravenberch heeft naar verwachting zes weken nodig om te herstellen van zijn enkelkwetsuur. Daarmee is zijn seizoen bij Ajax voorbij en start voor de middenvelder een race tegen de klok om de afsluiting van de voetbaljaargang met Oranje te halen. Het Nederlands elftal speelt van 3 tot 14 juni liefst vier keer in de Nations League, het toernooi dat door Louis van Gaal wordt gezien als cruciale voorbereiding op het WK later dit jaar. Gravenberch was afgelopen interlandbreak niet opgeroepen, maar presteerde sindsdien formidabel bij Ajax en leek goede kans te maken op een comeback in Oranje.

Bayern München is nog altijd in de slag met Ajax om de handtekening van Gravenberch, die nog één jaar vastligt in de Johan Cruijff ArenA. De jongeling zelf is al ruimschoots persoonlijk akkoord met de landskampioen van Duitsland. Ajax verlangt volgens De Telegraaf een transfersom van in totaal dertig miljoen euro, maar Bayern gaat voorlopig niet verder dan een vast bedrag van zeventien miljoen euro plus zes miljoen euro aan variabelen.