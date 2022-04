‘Real Madrid hoopt na Rüdiger volgende grote slag bij Chelsea te slaan’

Vrijdag, 29 april 2022 om 10:25 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:27

Real Madrid heeft bovengemiddelde interesse in Reece James. De rechtsback van Chelsea is bij de Spanjaarden in beeld om zich vanaf 2023 aan de selectie van de Madrilenen toe te voegen. Real wil daarmee profiteren van een mogelijke impasse in de contractbesprekingen tussen James en zijn club.

Real Madrid staat op het punt om Antonio Rüdiger met een transfervrije overgang weg te halen bij Chelsea en schakelt volgens GOAL nu door naar een andere vaste kracht van Chelsea. De Koninklijke wil de rechtsbackpositie versterken. Dit seizoen doet Carlo Ancelotti vaak een beroep op Lucas Vázquez als rechtsachter, maar de dertigjarige Spanjaard is van nature een vleugelaanvaller. Daardoor zou James van Chelsea in beeld komen, maar wel pas in de zomer van 2023.

James ligt tot medio 2025 vast bij Chelsea en wordt als een van de bouwstenen voor de toekomst gezien. Toch is de tienvoudig Engels international een van de minst betaalde spelers bij the Blues. Omdat Chelsea op dit moment zonder eigenaar opereert kan de club niemand kopen of verkopen, maar ook geen nieuwe contracten uitdelen. Deze situatie in combinatie met het relatief lage gage zou ervoor kunnen zorgen dat James op zoek gaat naar een nieuwe uitdaging. De 22-jarige rechtsback debuteerde eind 2019 voor Chelsea en kwam sindsdien tot 117 optredens voor de club. Daarin was hij goed voor negen treffers en vijftien assists.

De eerste prioriteit van Real ligt echter op dit moment niet op James, maar op het aantrekken van Kylian Mbappé. Het contract van de Franse steraanvaller loopt over enkele maanden af, waardoor hij transfervrij kan vertrekken bij Paris Saint-Germain. De aanvaller wordt al ruim een jaar gelinkt aan een overstap naar Real. Afgelopen zomer wilde Mbappé al vertrekken naar de hoofdstedelingen, maar werd hij door PSG aan zijn contract gehouden. Ook de komst van Aurélien Tchouaméni van AS Monaco wordt als grotere prioriteit beschouwd. De 22-jarige Fransman moet het middenveld van de Madrilenen verjongen.