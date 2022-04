‘Karim is op dit moment de beste speler ter wereld, hij is zó goed’

Woensdag, 27 april 2022 om 08:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:12

Karim Benzema was zonder meer een van de grote uitblinkers tijdens de thriller in de halve finale tussen Manchester City en Real Madrid (4-3). De Franse spits hielp zijn elftal tot twee keer toe terug in de wedstrijd en was verantwoordelijk voor een toepasselijk slotstuk met een voortreffelijke panenka. Benzema tekende voor zijn 40ste en 41ste doelpunt van het seizoen. Zijn totaal in de Champions League staat deze campagne op veertien. Carlo Ancelotti komt dan ook superlatieven tekort om de vorm van de aanvalsleider te onderstrepen.

Terwijl Benzema weigerde om over de Ballon d'Or te spreken, deed Ancelotti dat wel. "Ik weet niet of hij die moet winnen, maar ik denk wel dat Karim op dit moment de beste speler is ter wereld. Er loopt geen speler rond die zoveel kwaliteit heeft en doelgericht is", aldus de Italiaanse oefenmeester. Met name de tweede treffer van Benzema, een panenka, was van grote schoonheid. "Zijn laatste twee strafschoppen waren niet goed, daarom heeft hij het misschien veranderd. Tijdens de training heeft hij het wel geprobeerd op deze manier, maar ik wist niet dat hij het zo zou gaan doen. Gelukkig ging het goed."

Volgens Ancelotti moet je 'over een sterke persoonlijkheid beschikken' om tijdens een halve finale van de Champions League op deze manier aan te leggen. Benzema faalde tegen Osasuna en Celta de Vigo vanaf elf meter. "Ik heb heel veel vertrouwen in mezelf. Dus besloot ik het zo te doen en het pakte gelukkig goed uit", aldus de Fransman tegen Sky Sports. "Als je nooit een strafschop neemt, kun je er ook nooit eentje missen. Wat ik vandaag liet zien met die penalty, zegt veel over de mentale sterkte van mij." Benzema is naast topscorer in LaLiga (25 goals) nu ook de meest trefzekere in het miljardenbal (14 goals) dit seizoen.

????! Benzema zet Ederson voor schut ?? Laporte maakt hands, Benzema heeft een panenka in huis vanaf de stip ?#ZiggoSport #UCL #MCIRMA pic.twitter.com/nNlAHU67yf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 26, 2022

"Het was van beide kanten een fantastische wedstrijd", concludeert Josep Guardiola. "We zijn trots, maar het gaat om het behalen van de finale. Mijn complimenten voor Carlo's team, Real Madrid is zó goed. Het gevaar was constant daar. Ik vond onze manier van opbouwen wat wisselvallig. Zij hebben heel goed druk gezet. Als beide teams willen aanvallen, dan is voetbal een geweldig spektakel. Mijn complimenten voor Real Madrid." Volgende week woensdag staat in Estadio Santiago Bernabéu de return op het programma. De andere halve finale gaat tussen Liverpool en Villarreal.