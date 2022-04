Aangeslagen Xavi: ‘Ik heb de spelers niet weten te motiveren'

Maandag, 25 april 2022 om 07:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:20

Xavi stelde zondagavond na afloop van het verloren LaLiga-duel met Rayo Vallecano (0-1) dat hij niet in staat bleek om zijn spelers te motiveren om de de achterstand in eigen huis om te draaien. Het was voor Barcelona na de nederlagen tegen Cádiz (0-1) en Eintracht Frankfurt (2-3) alweer de derde verliespartij op rij in het Camp Nou. In de seizoenen 1997/98 en 1998/99, toen trainer Louis van Gaal aan het roer stond, ging Barça voor het laatst in drie achtereenvolgende duels onderuit.

Barcelona kreeg het tegen Rayo Vallecano niet voor elkaar om de vroege openingstreffer van Álvaro García ongedaan te maken. "Ik denk niet dat het een gebrek aan persoonlijkheid binnen het team is. In de eerste helft waren we niet goed, maar in de tweede helft speelden we beter. We veranderden het systeem, maar de bal wilde er niet in. Het gevoel overheerst dat we meer verdienden”, zei Xavi na afloop op de persconferentie.

“Ik dacht dat ik de spelers had geraakt, maar blijkbaar heb ik ze niet weten te motiveren om de wedstrijd te kantelen”, zo liet de Spaanse oefenmeester aangeslagen weten. "Er zijn uitdagingen bij de club, zowel op sportief als op financieel gebied. Het is een moeilijke situatie en die moeten we onder ogen zien. Het nu tijd is om uit te rusten, te ontspannen en komende week gaan we weer aan het werk en bereiden we ons voor op de wedstrijd tegen Real Mallorca.”

De trainer van Barcelona beseft dat de club zich in een moeilijke situatie bevindt. “We staan nog steeds op een plek die recht geeft op een Champions League-ticket, maar we hebben het onszelf moeilijk gemaakt, want als we Cádiz en Rayo hadden verslagen, hadden we ons bijna verzekerd van kwalificatie voor de Champions League." Door de twee recente competitienederlagen strijdt Barcelona met Sevilla en Atlético Madrid om plek twee. Los Rojiblancos hebben eveneens 63 punten, terwijl de ploeg van trainer Diego Simeone op 2 punten volgt.