Bayern München in de maag met tweetal: onderhandelingen muurvast

Dinsdag, 19 april 2022 om 15:02 • Laatste update: 15:14

Bayern München heeft de deur voor een vertrek van Robert Lewandowski en Serge Gnabry deze zomer op een kier gezet. Volgens Kicker zitten de onderhandelingen over een contractverlenging met beide spelers ‘muurvast’, waardoor een vertrek niet onbespreekbaar is. Lewandowski en Gnabry beschikken allebei over een contract tot volgend jaar zomer, waardoor Bayern deze zomer moet verkopen om nog iets over te houden aan het duo.

De geruchten rondom een vertrek van Lewandowski gonzen al langer in Duitsland. De spits wordt onder meer in verband gebracht met Barcelona, al werd dit door zowel Bayern als de Catalanen ontkent. Kicker meldt dat der Rekordmeister toch interesse heeft om Lewandowski te verkopen, als daar een vergoeding van minstens veertig miljoen euro tegenover staat. Het contract van Lewandowski loopt na dit seizoen nog maar een jaar door, waardoor de Duitsers tot verkoop over moeten gaan als ze nog iets willen verdienen aan de Pool. Een contractverlenging lijkt volgens de Duitse krant ver weg, daar Bayern niet bereid is Lewandowski voor meerdere jaren vast te leggen tegen een salarisverhoging.

Ook de contractonderhandelingen met Gnabry zitten volgens Kicker ‘muurvast’. De 31-voudig Duits international heeft net als Lewandowski een contract dat tot medio 2023 loopt. Naar verluidt is de club al vier maanden bezig met de contractverlenging, maar zijn de Zuid-Duitsers niet bereid om te voldoen aan de ‘aanzienlijke salarisverhoging’ die Gnabry eist. Ook voor de aanvaller geldt dat als een overeenstemming tot verlenging bij Bayern niet bereikt wordt een transfer een realistische mogelijkheid wordt. GOAL meldde aan het begin van de maand al dat Real Madrid interesse heeft om Gnabry over te nemen wanneer een contractverlenging uit blijft.

Naast bovengenoemd tweetal lijkt ook een uittocht van Marcel Sabitzer en Corentin Tolisso tot de mogelijkheden te behoren voor Bayern. Sabitzer beleeft een teleurstellend debuutseizoen sinds hij afgelopen zomer voor vijftien miljoen euro werd overgenomen van RB Leipzig. De Oostenrijker staat op de nominatie om te vertrekken, zo klinkt het. Tolisso beschikt over een aflopend contract, wat niet verlengd lijkt te gaan worden. AS en La Gazzetta dello Sport meldden eerder al dat Bayern zich neerlegde bij een transfervrije aftocht van de Fransman.

Door de mogelijke mutaties binnen de selectie van Bayern lijken er plaatsen vrij te komen op het middenveld. Naast de interesse in Ajacied Ryan Gravenberch zou de club onder leiding van Julian Nagelsmann ook interesse hebben in Konrad Laimer. De Bayern-trainer zou veel waardering hebben voor Laimer, die ontstaan zou zijn toen ze samenwerkten bij RB Leipzig. De Oostenrijker heeft een contract tot medio 2023 bij Leipzig, waardoor de club zich mogelijk onder druk gezet voelt om de verdedigende middenvelder te verkopen.