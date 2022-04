Manchester United en Arsenal horen vraagprijs van honderd miljoen euro

Dinsdag, 19 april 2022 om 11:42

Benfica wil minstens honderd miljoen euro ontvangen voor Darwin Núñez, laat Record weten. De spits, die een maand geleden met zijn doelpunt in de Johan Cruijff ArenA Ajax uitschakelde in de achtste finale van de Champions League, staat in de belangstelling van verschillende clubs uit de Premier League, onder wie Manchester United en Arsenal.

Núñez is dit seizoen een van de uitblinkers bij Benfica. Met zijn treffer van afgelopen zondag in de stadsderby tegen Sporting Lissabon (0-2 winst) maakte de Uruguayaan alweer zijn 33ste doelpunt van het seizoen in 38 officiële wedstrijden. Een van zijn doelpunten dompelde Ajax medio maart in rouw, toen hij er met een kopbal voor zorgde dat Benfica naar de kwartfinale van de Champions League ging in plaats van de Amsterdammers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De goede prestaties van Núñez zijn niet onopgemerkt gebleven in Engeland, waar hij volgens the Daily Mail interesse geniet van Arsenal, Manchester United, Newcastle United en West Ham United. Volgens het Engelse medium zou het steenrijke Newcastle al een bod van zestig miljoen euro hebben neergelegd bij Benfica. De Portugese topclub is echter niet bereid om voor minder dan honderd miljoen euro in gesprek te gaan. Núñez was in het tweeluik met Liverpool in de kwartfinale van de Champions League tweemaal trefzeker. Bovendien zag hij twee treffers worden afgekeurd op Anfield.

Landgenoot Diego Forlán denkt dat Núñez klaar is voor een stap naar de Premier League. “Hij is jong, erg sterk, maakt veel doelpunten en doet het erg goed bij Benfica. Hij heeft enorm veel potentie en ontwikkelt zich elk seizoen. Hij heeft dit seizoen veel doelpunten gemaakt, ook tegen opponenten als Liverpool. Als hij de kans krijgt om naar Manchester United te gaan, zou dat heel goed zijn voor hem en de club”, liet de oud-speler van Manchester United weten in gesprek met Beyond The Pitch.