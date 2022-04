Van Hooijdonk: ‘Ihattaren inbrengen, dan ben je met je hoofd bij Man United’

Zondag, 17 april 2022 om 23:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:42

Pierre van Hooijdonk begrijpt niet waarom Erik ten Hag ervoor koos om Mohamed Ihattaren te laten debuteren voor Ajax in de bekerfinale tegen PSV. De twintigjarige aanvallende middenvelder viel in minuut 86 in, maar kon niets veranderen aan de 2-1 achterstand. "Ihattaren laten invallen… Dan ben je met je hoofd wel bij Manchester United. Daar snapte ik niks van", zegt Van Hooijdonk zondagavond bij Studio Voetbal.

Ihattaren kwam binnen de lijnen als vervanger van Steven Berghuis. Hij kreeg de voorkeur boven bijvoorbeeld Mohamed Daramy, die op de bank bleef. "Erik ten Hag had niet meer zoveel creativiteit meer op de bank, toch?", toont Theo Janssen zich begripvol voor het besluit van Ten Hag. Daar is Ibrahim Afellay het mee eens. "Hij heeft niet veel andere opties op de bank. Of hij nu fit is of niet, Ihattaren is toch wel een jongen die uit het niets iets kan creëren. Ik snap wel dat Ten Hag probeert iets te forceren. Ik denk dat ze binnenskamers al hun conclusies hebben getrokken over Daramy."

Van Hooijdonk is niet overtuigd. "Op 12 maart zei Ten Hag dat hij niet kon lopen. Hij heeft twee à drie weken geleden z’n debuut gemaakt voor Jong Ajax tegen NAC Breda (op 1 april, red.). In die korte tijd zou hij dan ineens topfit zijn geworden? Stel dat er een verlenging was gekomen. Dan had je Brobbey op het veld staan, die dit seizoen geen enkele keer negentig minuten heeft gespeeld, en met Ihattaren..."

Janssen wijst erop dat Ihattaren slechts zes minuten meedeed. "Ik vind het niet zo heel raar. Uiteindelijk moet hij toch wel 36 minuten kunnen spelen? Dat heeft hij bij Jong Ajax ook gedaan, dus dat moet geen probleem zijn", stelt de analist. Commentator Arno Vermeulen richt zich op een andere keuze van Ten Hag: "Hij heeft best wel gegokt met Brobbey in de spits in plaats van Haller, die hem het hele jaar in cijfers beloont, zowel in Europees verband als in de competitie. Hij wilde snelheid met Brobbey, maar dat heeft hem weinig opgeleverd.