RB Leipzig doet Erik ten Hag ‘uitstekende meerjarige aanbieding’

Zondag, 10 april 2022 om 18:14 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:58

Erik ten Hag heeft er een optie bij voor deze zomer. Volgens het Algemeen Dagblad is RB Leipzig serieus in de markt voor de trainer van Ajax. The Times meldde eerder deze zondag al dat 'een grote Duitse club' Manchester United wil aftroeven in de strijd om Ten Hag en naar nu blijkt gaat het om de ambitieuze club uit Leipzig.

Het Algemeen Dagblad weet voorts te melden dat RB Leipzig, de nummer vier in de Bundesliga, zich eerder deze maand voor het eerst heeft gemeld bij het management van Ten Hag. Er zijn diverse gesprekken geweest, al was de Ajax-trainer daar zelf niet bij aanwezig. Leipzig maakte eerder dit seizoen een einde aan de samenwerking met Jesse Marsch, momenteel manager van Leeds United. Onder diens opvolger Domenico Tedesco werd de weg naar boven in Duitsland weer gevonden. Laatstgenoemde heeft een contract tot medio 2023, maar zijn club is desondanks bezig met een nieuwe hoofdcoach.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bronnen bevestigen zondag aan De Telegraaf dat Leipzig bereid is om ver te gaan voor Ten Hag, die bij Ajax vastligt tot medio 2023. Men heeft naar verluidt geen problemen met de gelimiteerde transfersom van twee miljoen euro die door Ajax is opgenomen in de verbintenis van de oefenmeester. Ten Hag heeft inmiddels een 'uitstekende meerjarige aanbieding' ontvangen vanuit Leipzig. Leipzig wil met de Nederlandse coach de hegemonie van Bayern München doorbreken in Duitsland.

Manchester United lijkt overigens nog steeds de beste papieren te hebben om Ten Hag na afloop van dit seizoen binnen te halen. Er zijn al enkele gesprekken geweest tussen alle betrokken partijen. Er is echter nog geen akkoord bereikt over enkele contractuele voorwaarden en de mogelijke invloed van Ten Hag op het spelersbeleid op Old Trafford. Sky Sports is al volop bezig met de komst van de Ajax-trainer naar Engeland. Het medium meldde zich zaterdagavond bij de Johan Cruijff ArenA om het duel met Sparta Rotterdam bij te wonen, ondanks het feit dat de officiële aanmeldingstijd al was verstreken.

Ten Hag wilde zaterdag na Sparta-thuis geen vragen beantwoorden over de mogelijke overstap richting Manchester United. De trainer focust zich louter op de voor Ajax cruciale weken op verschillende vlakken. "We spelen volgende week de bekerfinale tegen PSV. Als jullie het niet erg vinden ga ik me daarop richten", zo klonk het op de aansluitende persconferentie.