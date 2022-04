PSV begaat geen misstap tussen duels met Leicester City in

Zondag, 10 april 2022 om 16:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:46

PSV heeft geen fout gemaakt tussen de duels in met Leicester City in de kwartfinale van de Conference League. Roger Schmidt zag zijn elftal zondag in het Philips Stadion met 2-0 winnen van RKC Waalwijk. De vertrekkende coach had zijn opstelling overigens flink gewijzigd, met onder meer Cody Gakpo, Eran Zahavi, Ibrahim Sangaré en Mario Götze die op de bank begonnen. Desondanks hield PSV redelijk eenvoudig de drie punten in Eindhoven.

De thuisploeg wilde snel op voorsprong komen en was al in de openingsminuut dicht bij de 1-0. Bruma schoot echter voorlangs en Yorbe Vertessen kon ook niet meer bij de bal. Diezelfde Bruma dwong doelman Etienne Vaessen tot een redding in de twaalfde minuut van het Brabantse onderonsje. De RKC-sluitpost was ook alert op een schot van Marco van Ginkel na ongeveer twintig minuten spelen. Na een vlotte aanval kwam wederom Bruma in kansrijke positie, maar Melle Meulensteen wist de PSV-aanvaller te stuiten. PSV was duidelijk beter in de beginfase. Dat leverde desondanks niet het gewenste vroege doelpunt op voor de formatie van Schmidt.

Joey Veerman blijft rustig en plaatst de bal heerlijk in het doel! ???? #PSVRKC pic.twitter.com/hgBdPmavHG — ESPN NL (@ESPNnl) April 10, 2022

Van Ginkel kopte naast in minuut 31 en de goed spelende Vaessen maakte een kopbal van Bruma onschadelijk. De doelman bleef even liggen met een pijnlijk gezicht, maar kon gewoon verder. In de 37ste minuut had PSV op voorsprong kunnen komen. Carlos Vinícius legde af op Bruma, die te slap inschoot en Vaessen zag redden. Later bleek overigens dat Bruma buitenspel stond. Een minuut later kwam de 1-0 voor PSV er alsnog. Een afgeslagen vrije trap kwam terecht bij Joey Veerman en de middenvelder liet Vaessen kansloos met een geplaatst schot in de rechterhoek. Het vierde doelpunt van Veerman sinds zijn winterse komst naar Eindhoven.

In de slotfase van de eerste helft was er nog geel voor André Ramalho na een tackle op Jens Odgaard. Ook Michiel Kramer kreeg geel na een ruzietje met Mauro Júnior. PSV ging daarna rusten met een 1-0 voorsprong. Het eerste kwartier na rust was redelijk tam van beide kanten en het publiek in Eindhoven had dan ook weinig te genieten. De fans schrokken wakker toen Kramer in de 65ste minuut een grote kans op de gelijkmaker onbenut liet. Kort daarna kwamen Gakpo, Sangaré en Noni Madueke het veld in voor Vertessen, Veerman en Van Ginkel.

Drie minuten na de wissels tilde PSV de stand dan eindelijk naar 2-0. De als rechtsback opererende Jordan Teze had alle ruimte op de rechterflank en schoot raak in de korte hoek. RKC-back Alexander Büttner zag er niet goed uit bij de actie van Teze. Enkele minuten later was PSV dicht bij de 3-0, maar Vaessen voorkwam erger door een voorzet van Bruma uit de lucht te plukken. Aan de andere kant tikte Yvon Mvogo een harde knal van afstand van Odgaard op fraaie wijze over de lat. Diezelfde Odgaard werd daarna hard onderuitgehaald door Olivier Boscagli, die een gele kaart kreeg voorgehouden en voortijdig het veld moest verlaten met een kwetsuur.

Ook de gehavende Odgaard, die duidelijk last had van zijn arm, werd gewisseld en invaller Finn Stokkers leek de spanning terug te brengen in Eindhoven toen hij Mvogo van dichtbij passeerde. Op aangeven van de VAR werd de aansluitingstreffer geannuleerd wegens buitenspel. Vaessen redde zeven minuten voor tijd nog fraaie op een kopbal van Erick Gutiérrez richting de verre hoek. PSV speelde het duel rustig uit en kan zich focussen op het tweede Europese duel met Leicester City van donderdag en de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax van volgende week zondag.