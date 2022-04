‘Arsenal-scenario’ opnieuw aanstaande voor Özil: ‘Hij gaat niet vergeven worden’

Vrijdag, 8 april 2022 om 13:03 • Tom Rofekamp

Mesut Özil heeft geen toekomst meer bij Fenerbahçe. De 33-jarige middenvelder werd eind maart uit de eerste selectie gezet vanwege een conflict met hoofdtrainer Ismail Kartal, en mag nu naar de woorden van voorzitter Ali Koç definitief vertrekken uit Istanbul. Koç zei tijdens een diner met werknemers van de Turkse topclub gezegd dat 'vergiffenis geen optie is', aldus diverse Turkse media. Een soortgelijk geval deed zich ook al voor bij Özils vorige club Arsenal, waar het ook tot een onvredige breuk kwam.

Özil kreeg het eind maart in de rust van het duel met Konyaspor (2-1) aan de stok met trainer Kartal. De 92-voudig international was naar verluidt ontevreden over dat hij gewisseld werd. Om de harmonie in de selectie te bewaren, besloot de oefenmeester vervolgens om Özil tot nader orde te verbannen. Koç haakte op het voorval in en sprak dat 'er geen plannen zijn om Özil weer in de selectie op te nemen'. "We zijn geen kinderen meer", voegde de voorzitter toe. "Het belangrijkste is Fenerbahçe."

Volgens AS willen de Gele Kanaries graag met Özil en zijn entourage in gesprek om zijn contract tot medio 2024 voortijdig te beëindigen. Volgens de Turkse media is Championship-club Hull City zeer geïnteresseerd in de technicus, omdat hij goed bevriend is met de eigenaar. De naaste omgeving van Özil kan dat echter niet bevestigen. De enige club met belangstelling die wel wordt prijsgegeven is Inter Miami, waar David Beckham eigenaar is.

Dat hij problemen met zijn hoofdtrainer ervaart, overkomt Özil niet voor de eerste keer. De ex-speler van onder meer Schalke 04, Werder Bremen en Real Madrid kreeg het tijdens zijn periode bij Arsenal al aan de stok met managers Unai Emery en Mikel Arteta, van wie laatstgenoemde hem aan het begin van het seizoen 2020/21 zelfs uitsloot van zijn Premier League-selectie. Fenerbahçe - de club waar Özil naar eigen zeggen als kind al fan van was - zette een speciale SMS-actie op om zijn salaris te kunnen betalen. Om de 'Mesutol-campagne' te steunen, werden de aanhangers van de huidige nummer drie in de Süper Lig gevraagd een bericht te sturen naar het nummer 1907, het jaar waarin Fenerbahçe werd opgericht.

Özil kwam sinds zijn komst in januari 2021 tot 32 duels voor zijn huidige club, waarin hij 8 keer het net vond en 3 assists verzorgde. Kartal lijkt echter niet tevreden zijn over de huidige vorm waarin Özil verkeert, wat samen met zijn 'opstand' voldoende reden gaf om hem uit de selectie te zetten. Naast Özil werd overigens ook teamgenoot Ozan Tufan uit de A-selectie van Fenerbahçe gezet. De 65-voudig Turks international zou volgens Kartal het niveau niet aankunnen.