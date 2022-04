Vrouw doet definitief aangifte van verkrachting door Ajacied Warmerdam

Er is definitief aangifte van verkrachting gedaan tegen Donny Warmerdam, meldt presentator Dennis Schouten van Roddelpraat woensdag. Schouten heeft opnieuw contact gehad met een negentienjarige vrouw, die begin februari beweerde verkracht te zijn door Warmerdam een halfjaar eerder. Destijds was ze achttien jaar. Afgelopen vrijdag is de aangifte tegen de Ajacied officieel ingediend, aldus Schouten.

"Een meisje heeft tegen mij gezegd dat ze een half jaar geleden op een feestje is verkracht door hem", vertelde Schouten begin februari in het programma. "Ze heeft vandaag melding gedaan bij de politie en heeft ook een afspraak gemaakt om daadwerkelijk een aangifte te gaan doen." Schouten vertelde dat het ging om een vrouw van negentien, met wie hij zelf een date heeft gehad. Hij leerde de vrouw kennen 'via het internet' en heeft haar gesproken bij hem thuis. Daar vertelde de vrouw over de vermeende gebeurtenissen en de reden waarom ze aangifte wil doen.

Schouten vertelde het verhaal zoals hij het heeft gehoord van de vrouw. "Ze was een halfjaar geleden op een feestje in Voorhout, daar was hij ook. Zij vond hem wel een leuke jongen. Ze zoenden, waarna hij haar naar boven mee trok. Hij wilde meer dan zoenen. Zij zei duidelijk dat ze niet meer wilde. Toch trok hij toen haar broek kapot, daar heb ik foto's van gezien. Hij heeft toen met haar de daad verricht. Zij wilde dat niet. Na ongeveer drie minuten is zij de situatie ontglipt en is ze vertrokken van het feestje."

Vanaf minuut 53:

De 26-jarige presentator legt woensdag in het programma uit waarom er in verhouding zo veel tijd zit tussen het plan van de aangifte en de daadwerkelijke uitvoering. "Er is een bepaalde bewijslast die je moet overleggen. Tegenwoordig pakt de politie een zedenzaak niet meer op als het niet kansrijk is." Inmiddels worden er ook getuigen gehoord in de zaak, zo heeft Schouten van de vrouw doorgekregen.

De mogelijke aangifte tegen Warmerdam vormt een nieuw hoofdpijndossier voor Ajax, na het opstappen van directeur voetbalzaken Marc Overmars vanwege grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen binnen de club. In het afgelopen jaar kreeg Ajax vaker te maken met vermeende strafbare feiten. Assistent-trainer Winston Bogarde wordt van soortgelijk gedrag als Overmars Beschuldigd, Quincy Promes wordt momenteel vervolgd vanwege een poging tot moord, terwijl aangifte is gedaan tegen Zakaria Labyad wegens mishandeling en bedreiging. Laatstgenoemde werd deze week overigens wel vrijgesproken door het Openbaar Ministerie vanwege gebrekkige bewijslast.