Zakaria Labyad wordt niet vervolgd voor mishandeling aannemer

Woensdag, 6 april 2022 om 12:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:21

Zakaria Labyad wordt niet vervolgd voor mishandeling van aannemer Hocein Zouhri, zo meldt het Algemeen Dagblad. De advocaat van de aannemer, die aangifte had gedaan tegen de middenvelder van Ajax, heeft dat te horen gekregen. Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland bevestigt dit: er zou te weinig bewijs zijn om tot vervolging over te kunnen gaan.

Het betreffende incident zou zich hebben afgespeeld op 5 juli 2020, toen een al langer sluimerend conflict escaleerde. Er ontstond ruzie over de kwaliteit van het werk dat de aannemer de voorbije twee maanden had geleverd bij de villa van Labyad in Het Gooi. Labyad wilde de rekening niet betalen. De aannemer meldde zich op 5 juli bij de villa voor een gesprek over hoe het nog te incasseren geld betaald zou worden. Bovendien wilde hij spullen ophalen die zich nog in de woning bevonden. Labyad zou zich vervolgens bedreigd hebben gevoeld toen de aannemer op ramen en deuren begon te bonken. Labyad belde toen naar verluidt niet de politie, maar zijn familie uit Utrecht. Die zouden met veel mensen zijn gekomen en de aannemer 'een flink pak slaag hebben gegeven'.

Zouhri probeerde de beelden van het mishandelingsincident middels een kort geding in handen te krijgen, maar kreeg uiteindelijk niet meer te pakken dan een klein gedeelte. De aannemer moest het in de zaak daarom doen met slechts een minuut aan film, die in het bezit was van zijn juridisch adviseur Karim Aachboun. Daarbij ging het bovendien om beelden die met een telefoon van het beveiligingsscherm waren gemaakt. Op de beelden is wat geduw over en weer te zien, waar Labyad bij betrokken is. Volgens het Openbaar Ministerie waren die echter te onduidelijk en onvoldoende om de middenvelder van Ajax te vervolgen.

Afgelopen december onthulde RTL Boulevard nog enkele appjes die vanaf Labyads telefoon gestuurd waren, direct na het incident in juli 2020. "“Zes man in tien minuten vanuit Utrecht. Hij heeft gekregen man. Politie kwam. Wahed gekke kale gozer. Hij zei: ‘Als je je bek opentrekt tegen hen, ben je helemaal van mij’”, luidde het, verzonden richting een persoon opgeslagen als 'Nous'. Volgens RTL Boulevard ging het mogelijk om Noussair Mazraoui. Advocaat Clarice Stenger - die te gast was in het programma - zei echter dat de appjes geen onomstotelijk bewijs voor de mogelijke mishandeling vormden.