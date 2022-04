Feyenoord staat ondanks moeizame avond steviger op derde plaats

Zaterdag, 2 april 2022 om 22:49 • Dominic Mostert

Feyenoord heeft zaterdagavond drie punten overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Willem II. De ploeg van Arne Slot boekte dankzij een treffer van Luis Sinisterra en een laat doelpunt van Bryan Linssen een 2-0 overwinning op de stugge degradatiekandidaat. Door de zege heeft nummer drie Feyenoord een voorsprong van drie punten op zowel AZ als FC Twente. De club uit Enschede remiseerde zaterdag tegen PSV (3-3), waardoor de achterstand van Feyenoord op de nummer twee uit Eindhoven is geslonken tot zeven punten.

Feyenoord kon niet beschikken over Lutsharel Geertruida, die vorige maand al verstek liet gaan bij Jong Oranje vanwege een bovenbeenblessure. Zijn absentie werd opgevangen door Marcus Pedersen. Vanwege ziekte behoorde Jens Toornstra niet tot de wedstrijdselectie. Feyenoord toonde direct aanvallende intenties en kreeg na tien seconden al de eerste kans. Guus til wipte de bal over de defensie, waarna Cyriel Dessers aan de rand van het strafschopgebied over het doel knalde.

In het restant van de eerste helft volgden meer mogelijkheden voor Feyenoord om de score te openen. Na een voorzet van Pedersen zeilde een tegendraadse inzet van Til over; Reiss Nelson omspeelde Derrick Köhn op bijzonder fraaie wijze en zag zijn diagonale schot naast het doel belanden. Cyriel Dessers en Sinisterra stuitten op Timon Wellenreuther. In de slotfase van de eerste helft leverde Orkun Kökçü een messcherpe pass richting Pedersen tussen meerdere verdedigers, maar de opgestoomde rechtsback was onzorgvuldig in de afronding.

Ook een corner van Kökçü leidde tot gevaar: een kopbal van Sinisterra bleek een prooi voor de gestrekte Wellenreuther. De doelman had na de pauze ook een antwoord op een afstandsschot van Kökçü en zag de rebound van Tyrell Malacia ver naast gaan. Wellenreuther moest een antwoord echter schuldig blijven toen Sinisterra halverwege de tweede helft in het strafschopgebied Wessel Dammers uitkapte en met een laag schot de korte hoek uitzocht: 1-0.

Wellenreuther voorkwam nog wel de 2-0 van invaller Bryan Linssen in een één-op-één-situatie. Aan de overzijde kreeg Freek Heerkens een grote kans op de gelijkmaker, maar interventie van Gernot Trauner voorkwam de treffer. Feyenoord wankelde en werd teruggedrongen in de slotfase, maar kwam in de blessuretijd toch op een grotere voorsprong. Ex-Feyenoorder Dammers verstuurde een veel te korte terugspeelbal richting Wellenreuther en daardoor kon Linssen tussenbeide komen. Hij omspeelde de doelman en rondde af in een leeg doel.