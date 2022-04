Defensieve zorgen Ajax in aanloop naar Groningen-uit nemen toe

Vrijdag, 1 april 2022 om 13:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:01

Ajax kent in aanloop naar de uitwedstrijd tegen FC Groningen van zaterdagmiddag defensieve problemen. Erik ten Hag kan in het Eredivisie-duel mogelijk geen beroep doen op Jurriën Timber, Lisandro Martínez, terwijl Devyne Rensch sowieso ontbreekt vanwege een hamstringblessure. De Amsterdammers moeten het ook stellen zonder Antony, die door zijn rode kaart tegen Feyenoord (3-2 winst) is geschorst.

Net als Rensch kampt ook Martínez met een hamstringblessure. De 24-jarige verdediger viel geblesseerd uit tijdens de Klassieker en meldde zich vervolgens af voor de Argentijnse selectie tijdens de recente interlandperiode. Daarnaast staat er ook achter Timber een vraagteken vanwege een spierblessure.

Ten Hag kent niet alleen defensieve problemen. Antony is geschorst, waardoor de trainer mogelijk Steven Berghuis naar de rechtervleugel verhuist en er een plek in de basiself vrijkomt voor Davy Klaassen. Edson Álvarez kwam woensdagnacht nog in actie namens Mexico tegen El Salvardor (2-0 winst). Het wordt voor de Mexicaan nog een race tegen de klok om het uitduel met FC Groningen te halen.

Ajax neemt het zaterdag om 16.30 uur in de Euroborg op tegen FC Groningen. De Amsterdammers kropen de afgelopen weken telkens door het oog van de naald. Zowel tegen RKC Waalwijk als SC Cambuur gaf Ajax na rust een 2-0 voorsprong uit handen, om in blessuretijd alsnog de zege over de streep te trekken. Ook van Feyenoord werd er twee weken geleden met 3-2 gewonnen, nadat de ploeg van Ten Hag in de slotfase een 1-2 achterstand wist om te buigen. Ajax vangt het duel met Groningen als koploper van de Eredivisie aan. De achterstand van PSV bedraagt met nog zeven duels te gaan twee punten.