Liever Ten Hag of Pochettino? United-fans zorgen voor ‘verbijsterende’ uitslag

Donderdag, 31 maart 2022 om 20:21 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:27

Mocht Erik ten Hag besluiten naar Manchester United te verkassen, dan heeft de huidige coach van Ajax de publieke opinie zeker niet tegen. Gary Neville, clubicoon van the Red Devils, liet de supporters van United via Twitter kiezen tussen Ten Hag en Mauricio Pochettino, die eveneens in beeld is. De uitslag is overweldigend: 82 procent van de 220.000 stemmen ging naar Ten Hag. "Ik was absoluut verbijsterd", reageert Neville bij Sky Sports.

"Maar ik wist wel dat hij favoriet zou zijn, want je kunt het op social media al ruiken", aldus Neville, die een verklaring zoekt voor de voorkeur van de fans. "Ik denk dat supporters van Manchester United een nieuwe start en een nieuwe naam eisen. Ze willen iets totaal anders dat ze nog niet eerder hebben gehad, en dat werkt waarschijnlijk tegen Pochettino."

Pochettino is als trainer van Paris Saint-Germain internationaal een grotere naam en kent de Premier League als voormalig manager van Tottenham Hotspur en Southampton. Toch beschouwt Neville ook Ten Hag als goede kandidaat. "Hij werkte bij Bayern München toen Pep Guardiola daar was", doelt de oud-rechtsback op de twee seizoenen dat Ten Hag het tweede elftal van de Duitse grootmacht onder zijn hoede had. "We kennen de impact die Ten Hag daar maakte", aldus Neville, die daar niet over uitweidt.

"Hij heeft een paar titels en bekers gewonnen in Nederland. Zijn speelstijl is goed. Hij heeft meer ervaring dan ik denk dat de meeste mensen op 52-jarige leeftijd hebben. Het is een enorme sprong, maar hij heeft een goed cv. Hij heeft geen littekens en dat is maar goed ook, hij komt vers binnen", weet Neville. Ten Hag is zeer serieus in beeld bij United, dat al sprak met de coach en met Ajax over de te betalen afkoopsom. Toch is de Nederlander nog altijd niet de uitgesproken topkandidaat. Ook Luis Enrique, de bondscoach van Spanje, wordt gevolgd.