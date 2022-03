Laporta bevestigt twee aankopen, target bij Atlético en mogelijke ruildeal

Dinsdag, 29 maart 2022 om 10:44 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:51

Joan Laporta bevestigt in een interview met RAC1 dat Barcelona reeds twee transfervrije versterkingen voor het nieuwe seizoen binnen heeft. De voorzitter van de Catalanen verklapt dat het om een middenvelder en een centrale verdediger gaat. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldde vorige week dat Franck Kessié al heeft getekend, terwijl Barça een mondeling akkoord heeft met Andreas Christensen.

Romano meldde vorige week dinsdag dat Kessié AC Milan gaat verlaten voor Barcelona. De 25-jarige middenvelder zou zijn handtekening hebben gezet onder een vierjarig contract, dat hem vanaf komende zomer tot medio 2026 aan de Catalanen gaat verbinden en een nettosalaris van 6,5 miljoen euro per jaar gaat opleveren. Kessié doorliep eerder al de medische keuring van Barcelona in Zwitserland, waardoor zijn komst al even in de lucht hing. Romano en de Spaanse krant Sport maakten eerder eveneens melding van een mondeling akkoord tussen Barcelona en Christensen.

Laporta wil de komst van Kessié en Christensen tegenover RAC1 echter niet bevestigen. “We hebben twee aanwinsten voor volgend seizoen binnen: de ene is een middenvelder, de andere een centrale verdediger. Maar ik mag hun namen niet noemen”, zegt de president van Barcelona. Laporta laat zich tegenover het Catalaanse radiostation ook ontvallen dat João Félix vorig jaar een transferdoelwit van los Azulgrana was. “Ik hou echt van Felix. Het is een plezier om hem te zien voetballen. Afgelopen zomer werkten we aan een ruildeal met Atlético tussen hem en Griezmann, alleen mislukte dit”.

Xavi kon tijdens de winterse transferwindow wel de nodige offensieve versterkingen verwelkomen. Maar waar Pierre-Emerick Aubameyang en Ferran Torres de komende jaren aan de club zijn verbonden, wordt Adama Traoré slechts tot het einde van het seizoen gehuurd van Wolverhampton Wanderers. Laporta is lovend over de 26-jarige vleugelaanvaller en sluit een langer verblijf in het Camp Nou niet uit. “Ik denk dat een ruildeal met Wolverhampton tussen Francisco Trincão en Adama Traoré een zeer goede optie zou kunnen zijn", laat Laporta weten. "We zijn echt blij met Adama zijn impact, houding en prestaties.”

Voor Barcelona zal de focus de komende maanden niet alleen liggen op het halen van versterkingen, want Gavi weigert ondanks meerdere verhoogde aanbiedingen zijn contract bij de Catalanen te verlengen. Precies hetzelfde probleem doet zich voor Barcelona voor met nog een speler: ook Ronald Araújo weigert zijn medio 2023 aflopende contract te verlengen. Laporta verwacht desalniettemin dat er in de komende maanden witte rook komt. “De gesprekken over nieuwe contracten voor Gavi en Araújo verlopen goed”, stelt de voorzitter. “Zij willen hier bij Barça blijven. Het is ook belangrijk om te begrijpen dat we salarislimieten hebben, dus daar moet rekening mee worden gehouden in de onderhandelingen.”