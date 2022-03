Arne Slot ‘was ziek' van misgelopen transfer van Joey Veerman

Arne Slot heeft stevig gebaald van het mislopen van Joey Veerman, zo geeft hij te kennen bij Studio Voetbal. De trainer van Feyenoord erkent 'ziek' te zijn geweest van het feit dat de middenvelder - volgens hem 'een van de weinige haalbare' opties die het verschil kunnen maken in de top van de Eredivisie' - uiteindelijk voor een overstap naar PSV koos. Patrik Walemark, die voor het geld van Veerman gehaald werd, heeft volgens Slot nog tijd nodig, terwijl Veerman er volgens hem direct had kunnen staan.

Feyenoord leek in de winterse transferperiode de belangrijkste gegadigde voor toenmalig sc Heerenveen-middenvelder Veerman. Opeens mengde PSV zich in de strijd, dat per direct een vervanger zocht voor de gestopte Davy Pröpper. Begin januari maakten de Eindhovenaren de komst van Veerman bekend, voor wie ze naar verluidt een kleine zes miljoen euro neertelden. Slot erkent stevig gezeten te hebben met het mislopen van de beoogde aanwinst.

"We wilden Joey Veerman heel graag hebben, omdat dat een directe versterking is die in de top van de Eredivisie het verschil kan maken", vertelt Slot bij Studio Voetbal. Presentator Sjoerd van Ramshorst vraagt of de coach 'ziek was' van de mislukte transfer. "Ja", antwoordt Slot. "Omdat er maar heel weinig spelers zijn die het verschil kunnen maken en voor ons haalbaar zijn. Bij Ajax zie je dat het bijna bij vijftien miljoen begint voordat ze echt het verschil maken in de top van de Eredivisie. Je ziet de afgelopen jaren een paar uitzonderingen: een is Steven Berghuis, al had die een gelimiteerde transfersom in zijn contract staan. En ik denk dat Joey Veerman zo'n zelfde speler is. Dat was haalbaar binnen onze mogelijkheden, maar op een gegeven moment fietste PSV eroverheen."

"Dacht je dat hij kwam?", vraagt tafelgenoot Arno Vermeulen. "Ja", zegt Slot nogmaals, en gaat vervolgens in op hoe Feyenoord doorschakelde. "We hebben het geld aangewend om Patrik Walemark te halen. Die kwam uit een competitie die stillag (de Zweedse Allsvenskan, red.), dus dat heeft tijd nodig. Dat is van een ander kaliber dan Joey Veerman, van wie je wist dat hij wekelijks bij Heerenveen het verschil maakte. Maar dit is voor de toekomst een hele goede investering", besluit Slot positief.