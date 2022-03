Joey Veerman reageert op uitblijven uitnodiging Nederlands elftal

Donderdag, 17 maart 2022 om 10:39 • Laatste update: 11:48

Joey Veerman begrijpt dat hij niet is opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. De middenvelder van PSV drukt zijn stempel op het spel van de Eindhovenaren en werd even in verband gebracht met Oranje voor de komende interlandperiode, maar kreeg geen uitnodiging van bondscoach Louis van Gaal. Veerman zelf staat daar niet van te kijken. "Als ik acht wedstrijden in de basis heb gespeeld, waren vijf daarvan prima. Het is niet zo dat je dan gelijk bij het Nederlands elftal zit. Dat snap ik ook wel", aldus Veerman tegen Voetbal International.

Veerman is sinds zijn komst naar PSV aan een goede fase bezig. In de dertien duels die hij speelde was hij direct betrokken bij negen goals (vier doelpunten, vijf assists). Desondanks is hij niet wekelijks verzekerd van een basisplek onder Roger Schmidt, die de voorkeur lijkt te geven aan een middenveld met Ibrahim Sangaré, Érick Gutiérrez en Mario Götze. "Het was echt niet nodig Joey terug op aarde te brengen", zei Schmidt nadat hij Veerman tegen FC Kopenhagen wisselde in de rust. "Hij is een goede jongen, heel intelligent. Joey denkt echt niet dat hij de beste is. Dat maakt de buitenwereld ervan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Veerman stond er zelf ook niet van te kijken dat hij niet werd opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de vriendschappelijke interlands tegen Denemarken en Duitsland. Van Gaal selecteerde Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Guus Til, Georginio Wijnaldum en Jordy Clasie voor de middenlinie. "Ik weet hoe het gaat in het voetbal. Na een paar goede wedstrijden, een aantal beslissende acties en doelpunten praat iedereen ineens over de nationale ploeg, bla, bla, bla…Dan gaat het over de Gouden Bal en noem maar op."

Veerman erkent dat hij in een andere wereld terecht is gekomen. Waar hij met Heerenveen onderin de Eredivisie bungelde, doet hij met PSV nog op drie fronten mee. Donderdagavond kopen de Eindhovenaren zich ten koste van Kopenhagen te plaatsen voor de kwartfinale van de Conference League. Het heenduel eindigde in 4-4. "Ik weet wel dat ik nu bij PSV zit en misschien is het voor mij ook aanpassen om dan daaraan te denken, maar het is niet zo dat ik nu al een heel seizoen in de top van Nederland goed speel of zo. Als ik acht wedstrijden in de basis heb gespeeld, waren vijf daarvan prima. Het is niet zo dat je dan gelijk bij het Nederlands elftal zit. Dat snap ik ook wel", besluit een nuchtere Veerman.