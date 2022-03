Van Gaal staat voor pittige keuze tussen twee potentiële basisspelers

Vrijdag, 25 maart 2022 om 13:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:49

Louis van Gaal heeft vrijdagmiddag tijdens de persconferentie een tipje van de sluier opgelicht over het nieuw te vormen spelsysteem. De bondscoach, die het liefst in een 3-4-1-2-formatie opereert, geeft de voorkeur aan een linkspoot als linker centrale verdediger. Dat is opmerkelijk, aangezien Matthijs de Ligt of Stefan de Vrij daardoor op de bank komt te zitten. Virgil van Dijk is als aanvoerder verzekerd van een plek in het hart van de defensie.

Algemeen Dagblad-journalist Maarten Wijffels legde Van Gaal voor in hoeverre Aké een optie is voor de basiself, daar hij met Josep Guardiola een trainer heeft die qua voetbal in de buurt komt van Oranje. "Nathan Aké zou bij mij altijd spelen als linker centrale verdediger", aldus de bondscoach van Oranje. "Ik wil daar een linkspoot hebben. In principe kunnen Daley Blind en Aké daar spelen. Het gaat erom wat voor het team het beste is. Daar pas ik het basiselftal op aan. Morgen ga je zien hoe ik mijn team daarop heb aangepast."

Die uitspraak van Van Gaal is opvallend te noemen, aangezien hij daarmee aangeeft dat er geen plek is in de defensie voor De Ligt of De Vrij. Laatstgenoemde is er door een blessure momenteel niet bij. Van Gaal, die vrijdag zelf weer de training leidde na een negatieve test, wil tijdens het WK met drie verdedigers opereren. "De stappen zijn gemaakt in de keuze van het systeem, in de keuze voor de spelers die gaan spelen morgen. De automatismen, die moeten nog komen, maar die heb ik vandaag al wat meer gezien. Dat spelers wat meer vooruit kijken. Daarin hebben we stappen gemaakt."

Nederland treedt zaterdag tegen Denemarken voor het eerst aan met een driemansdefensie onder Van Gaal. De voorbije interlands Vormden Denzel Dumfries, De Vrij, Van Dijk en Blind de viermansdefensie. Twee verdedigers komen tegen Demarken in ieder geval niet in actie. Jurriën Timber en Jordan Teze hebben het trainingskamp vrijdag noodgedwongen moeten verlaten vanwege blessures. Timber was al geblesseerd, Teze is donderdag geblesseerd geraakt. Ook Cody Gakpo zit niet bij de selectie voor de interlands tegen Denemarken en Duitsland (dinsdag). Er worden geen vervangers opgeroepen, waardoor de selectie nu uit 25 spelers bestaat.