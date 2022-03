Van Basten dodelijk na Klassieker: ‘Hij is te langzaam en kan niet verdedigen’

Maandag, 21 maart 2022 om 23:55

Edson Álvarez moet het na de gewonnen topper tegen Feyenoord (3-2) ontgelden bij Marco van Basten. De oud-spits schuift de schuld voor het openingsdoelpunt van Luis Sinisterra voor een groot deel in de schoenen bij de Mexicaanse middenvelder van Ajax, die kwetsbaar is in grote ruimtes.

Het eerste doelpunt van Feyenoord doet de analisten van Rondo op Ziggo Sport denken aan de tweede treffer die Benfica tegen Ajax maakte in Lissabon (2-2). In beide gevallen was centrumverdediger Jurriën Timber ver naar voren opgeschoven en werd Ajax in de counter geslacht. "Tegen Benfica was het vier tegen drie, maar tegen Feyenoord was het vier tegen vier", analyseert Van Basten, die dus vooral nadruk legt op de rol van Álvarez.

De controlerende middenvelder moest de positie van Timber overnemen, maar slaagde er niet in om Reiss Nelson bij te houden. De rechtsbuiten van Feyenoord kon daardoor simpel breed leggen naar de vogelvrije Guus Til. "Hierin komt Álvarez in een verdedigende situatie, waarin hij eigenlijk laatste man staat. En die is te langzaam! Hij wordt er gewoon uitgelopen, en hij kan niet goed verdedigen. Dan wordt het natuurlijk ook een lastig verhaal."

Ronald de Boer is het daar totaal mee oneens. "Hij is wel een goede verdediger, op snelheid misschien niet, maar hij is wel een goede verdediger", aldus De Boer. "Kijk hoeveel ballen hij afsnoept." Van Basten reageert: "Ja, dat is meer op het middenveld, maar ik ben niet zo overtuigd van hem." De Boer countert: "Tja, als je in ruimtes komt... Als je Sergio Busquets laat terugrennen, dan ziet het er ook niet uit. En dat is een van de beste middenvelders."

Bij de collega's van ESPN wil Kenneth Perez het hebben over de toegevoegde waarde van Álvarez met de bal aan de voet. "Dan zie je dat de handelingssnelheid van Álvarez te laag is", aldus Perez in Voetbalpraat. "Als hij zo onder druk wordt gezet, heeft hij zo veel balverlies. Hij kan de bal goed afpakken, maar je wilt hem niet als eerste station hebben in je opbouw. Daar is Ryan Gravenberch een stuk beter. Maar de handelingssnelheid van Steven Berghuis tijdens deze wedstrijd was ook abominabel."