Slot krijgt laat volledige perszaal lachen wanneer Antony plotseling binnenkomt

Zondag, 20 maart 2022 om 20:03 • Mart van Mourik

Arne Slot krijgt de lachers op de hand tijdens de persconferentie na afloop van De Klassieker. De trainer van Feyenoord klaagde over het vermeende toneelspel van Antony, die van scheidsrechter Danny Makkelie een (tweede) gele kaart kreeg en in de slotfase van het veld gestuurd werd. Terwijl de aanvaller van Ajax, die overigens de winnende 3-2 maakte namens zijn team, besproken wordt tijdens het persmoment, komt hij plotseling op krukken de perszaal binnen.

"Het is misschien gek als je 3-2 achter staat, maar ik heb erom gelachen", vertelt Slot desgevraagd in de perszaal, terugblikkend op het moment van de rode kaart van Antony. De Braziliaan lag in blessuretijd eerst met schijnbare pijn aan zijn enkel buiten het veld, maar kwam terug binnen de lijnen en leek door te spelen. Dusan Tadic duwde zijn ploeggenoot Antony vervolgens op de grond om tijd te rekken, waarna laatstgenoemde zijn tweede gele kaart kreeg.

?? Arne Slot schiet in de lach als Antony op krukken de perskamer binnenloopt.



"Ik heb het toch onderschat, zie ik" pic.twitter.com/0NgltmMWa4 — ESPN NL (@ESPNnl) March 20, 2022

"Eerst lag hij naast het veld en had ik al het idee dat er niet zo heel veel aan de hand was, maar kwam hij hinkend weer binnen de lijnen”, vervolgt Slot. “Toen vond Tadic het nodig om hem een duwtje te geven, waardoor hij weer ging liggen. Dat Antony vervolgens rood kreeg, zag er wat kolderiek uit, maar het was alleen maar in ons nadeel."

Nog voordat de trainer van Feyenoord zijn verhaal kan afmaken, gaat de deur van de perszaal open. In de deuropening verschijnt Antony, de zichtbaar aangeslagen en op krukken binnenloopt. Slot kijkt op van het feit dat de aanvaller daadwerkelijk klachten heeft overgehouden aan de botsing in de wedstrijd. “Ik heb het toch onderschat, zie ik”, reageert de coach schaterlachend.