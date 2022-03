Opmerking over Ten Hag valt heel slecht: ‘Wanneer heb je dat gehoord?’

Woensdag, 16 maart 2022 om 09:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:11

Nigel de Jong denkt dat Erik ten Hag zeker wel geschikt is voor het managerschap bij Manchester United. De voormalig middenvelder van stadsgenoot Manchester City, waarschuwt de trainer van Ajax wel alvast voor de gevaren die er schuilen op Old Trafford, met name op het gebied van transfers. Sky Sports wist vorige week te melden dat Ten Hag door tussenpersonen reeds was benaderd voor de klus bij Manchester United en hij zou 'heel graag' in contact komen met de leiding van the Red Devils.

Presentator Richard Keys van beIN SPORTS vroeg zich na afloop van het duel tussen Manchester United en Atlético Madrid (0-1) af of Ten Hag wel geschikt is om het stokje over te nemen van Rangnick. "Hij kan spelers niet beter maken", zo luidde het oordeel. Nigel de Jong was duidelijk verbaasd door deze opmerking. "Ik heb nooit gezegd dat hij spelers niet beter kan maken, wanneer heb je dat gehoord?" Keys counterde door te zeggen dat De Jong had aangegeven dat Ten Hag de eindverantwoordelijkheid over het aankoopbeleid moet krijgen bij Manchester United, anders zou zijn aanstelling verspilde moeite zijn.

Is Erik ten Hag the right man for Manchester United? @NDJ_Official outlines how ten Hag could be a good fit at Man United along with a feisty debate with @richardajkeys on the merits of the Dutch coach! #UCL #beINUCL Watch Now ?? https://t.co/gpZe8hLirP pic.twitter.com/QLg0ObKLDI — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 15, 2022

"Is het niet de taak van Ten Hag om de spelers die hem worden geschonken beter te maken?", vroeg Keys vervolgens aan De Jong. "Als een spelersgroep er voor een langere periode is, vier jaar zelfs, met ongeveer drie tot vier managers. En geen enkele manager heeft deze spelers beter kunnen maken. Dan zal ook Ten Hag niet de juiste persoon zijn om deze spelers beter te maken. Elke manager heeft vers bloed en aankopen nodig. Dat is gewoon een feit. Het ligt er ook aan wanneer hij wordt aangesteld. In de zomer heeft hij tijd om de nodige aanpassingen door te voeren. Maar in de winterstop zal het een heel ander en dus moeilijk verhaal worden", waarschuwde De Jong.

"Ten Hag zal echt zijn eigen aankopen nodig hebben, mochten ze voor hem kiezen", ging de oud-international van Oranje verder. "Maar dat betekent niet dat het merendeel van de spelers van Manchester United moet vertrekken. Maar Ten Hag zal wel heel eerlijk moeten zijn door te zeggen tegen de spelers: 'Luister, je zult wellicht niet mijn eerste keus zijn en iedereen begint wat mij betreft vanaf nul. En ik zal spelers binnenhalen waar ik van denk dat ze in mijn systeem en filosofie passen. Maar als je wil vechten voor je plek, ben je meer dan welkom. Maar de deur staat open voor je om een andere club te vinden'. Zo zal Ten Hag te werk moeten gaan, dat is echt belangrijk", gaf de analist mee aan de Ajax-coach.

‘Erik ten Hag wil ’heel graag‘ het gesprek aan met Manchester United’

De coach van Ajax zou niet onwelwillend tegenover de klus op Old Trafford staan. Lees artikel

Keys wilde daarna weten van De Jong waarom Ten Hag een betere optie zou zijn voor Manchester United dan Rangnick. "Dat vind ik moeilijk om te zeggen, want ik ken Rangnick daar niet goed genoeg voor", aldus de oud-speler. "Maar het enige dat ik over Ten Hag kan zeggen is dat hij ontzettend toegewijd is. Hij is 24 uur per dag met voetbal bezig en is bezeten van het spelletje. Hij houdt er van om wedstrijden en spelers te analyseren en heeft ook oog voor statistieken. Daarnaast verzamelt hij geweldige mensen om zich heen, waardoor hij de juiste informatie ontvangt over zijn spelers", zo werd verwezen naar de technische staf van Ajax met mensen als Winston Bogarde en Michael Reiziger.

"Het is ook een echte people manager die graag overleg pleegt met zijn spelers en nooit de menselijke kant uit het oog verliest. Soms ziet hij een speler en zegt hij: 'Je krijgt twee dagen vrij en kom donderdag maar terug. Maar zorg er dan wel voor dat je optimaal traint', Hij geeft spelers vertrouwen, maar nogmaals: dat gebeurt allemaal bij Ajax. Daar is de teamspirit veel belangrijker dan bij veel grote clubs in Europa, waar veel vaker individuen rondlopen", aldus De Jong.