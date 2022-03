Debuut Ihattaren niet in zicht: ‘Als je niet kan rennen, dan houdt alles op...’

Vrijdag, 11 maart 2022 om 20:11 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:22

Het is de vraag of Mohamed Ihattaren dit seizoen zijn debuut voor Ajax nog kan maken. Erik ten Hag maakte vlak voor de wedstrijd tegen SC Cambuur duidelijk dat de negentienjarige aanvallende middenvelder nog lang niet fit is. Marciano Vink trok daaruit zijn conclusies: "Het zijn nog maar negen wedstrijden dit seizoen, ik denk dat we hem niet meer gaan zien", aldus de analist van ESPN.

"Hij moet nog opgetraind worden bij Jong Ajax", aldus Ten Hag over de huurling van Juventus. "Hij is fysiek nog niet dusdanig dat hij al kan aansluiten bij de groep. En mentaal? Het is zwaar voor zo'n jongen, maar hij komt ergens vandaan. Hij is daar door een bepaalde levensstijl zelf in terecht gekomen en zal zich daar nu zelf moeten uit knokken. Wij helpen hem allemaal, maar uiteindelijk moet hij het zelf doen."

"Hoe tevreden ik ben? Nou, ik wil hem bij het eerste hebben, maar dat moet hij zelf doen", vervolgde Ten Hag. "Als je niet kan rennen, dan houdt alles op. Daarmee bedoel ik rennen op Eredivisie- of op Champions League-niveau. Dan wordt gevraagd dat je meters op hoge snelheid en intensiteit kunt maken. Als je dat niet kunt, houdt alles op. Het hangt van hem af hoe snel dat gaat."

Ten Hag blikte kort terug op de wedstrijd van afgelopen zondag tegen RKC Waalwijk (3-2), die pas in de laatste minuten werd gewonnen. Ajax gaf ondanks een 2-0 voorsprong enorme ruimtes weg aan RKC, dat de spanning compleet terugbracht door twee keer te scoren. "Bij die eerste goal staat de organisatie goed, maar gaat één speler de fout in", aldus Ten Hag. Mogelijk doelt de coach op Perr Schuurs, die naar voren stapte in plaats van de diep lopende en uiteindelijk scorende Michiel Kramer op te vangen.

"Die tweede tegengoal komt voort uit een hoekschop, tja, had niet mogen gebeuren", zegt Ten Hag over de countergoal van Richard van der Venne. "Een leermoment, gelukkig is het goed afgelopen. Dat bespreken wij: man en paard. Dat betekent vooral dat ze veel beter met elkaar moeten communiceren, en dan hoop en verwacht je dat het de volgende wedstrijd beter gaat. Er is niet één persoon die daar de leiding in nemen, maar van veel meer spelers. Zeker degenen in de as van het veld moeten dat doen."