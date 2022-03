Promes verdacht van drugshandel en deelname criminele organisatie

Donderdag, 10 maart 2022 om 15:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:42

Quincy Promes wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Dit is de reden dat hij is door de politie is afgeluisterd, zo vertellen opsporingsbronnen aan De Telegraaf.

Volgens de opsporingsbronnen zou Promes samen met familieleden geld hebben geïnvesteerd in een partij cocaïne. De Telegraaf meldt dat het om ruim vierduizend kilo harddrugs gaat die in april 2020 door de Belgische politie werd onderschept in de haven van Antwerpen. Het Openbaar ministerie maakte woensdag bekend dat Promes toch wordt vervolgd voor poging tot moord op zijn neef.

In eerste instantie werd de aanvaller van Spartak Moskou poging tot doodslag en zware mishandeling ten laste gelegd, maar daar komt nu poging tot moord bovenop. Daar staat een zwaardere straf voor dan bij poging tot doodslag, omdat er sprake is van voorbedachten rade. Promes heeft nog geen dagvaarding gekregen. Dinsdag werd duidelijk dat het slachtoffer de aanvankelijke aanklachten richting Promes te licht vond.

Promes zijn telefoon werd afgeluisterd doordat hij bij de politie in beeld was vanwege betrokkenheid bij drugshandel. Er zitten momenteel familieleden van de aanvaller van Spartak Moskou vast voor drugshandel en witwassen in dezelfde zaak waarin Promes verdachte is. De Telegraaf weet te melden dat Promes zijn neef V., die momenteel in de gevangenis in Zaanstad zit, wekelijks zou videobellen. Een aanhouding van van de 50-voudig international van het Nederlands elftal wordt momenteel bemoeilijkt door zijn verblijfplaats in Moskou.

Dinsdag bevestigde een woordvoerder van het OM dat er een zogenoemde artikel 12-procedure is gestart, omdat het slachtoffer de aanklacht jegens Promes te licht vond. Yehudi Moszkowicz, de advocaat van het slachtoffer, wilde echter dat Promes vervolgd wordt voor poging tot moord. Daardoor leek de rechtszaak te worden uitgesteld, maar door de aanvulling van de tenlastelegging is vertraging voorkomen en kan de zaak vermoedelijk toch op 31 maart worden behandeld.

Promes werd in november 2020 gearresteerd, waarna hij twee dagen in de cel zat. De aanleiding van de arrestatie was een steekpartij tijdens een familiefeest in Abcoude, een paar maanden eerder. Daar zou Promes zijn neef in zijn knie hebben gestoken, met zwaar letsel voor het slachtoffer tot gevolg. In juli 2021 werd duidelijk duidelijk dat het Openbaar Ministerie Promes wilde vervolgen.

Promes ontkende zelf iedere betrokkenheid, maar dinsdagavond publiceerde Nieuwsuur details uit het strafdossier. Daarin valt te lezen dat de aanvaller in meerdere gesprekken met zijn familie heeft bekend dat hij zijn neef in 2020 wilde doodsteken. De aanvaller van Spartak Moskou deed de bekentenis in telefoongesprekken, terwijl hij op dat moment niet wist dat hij werd afgeluisterd door de politie.