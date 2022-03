Feyenoord wacht clash met Partizan: ‘Verwacht dat Ajax-fans me steunen’

Woensdag, 9 maart 2022 om 15:29 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:33

Queensy Menig kijkt uit naar het tweeluik met Feyenoord in de achtste finale van de Conference League. De aanvaller van Partizan Belgrado kreeg veel telefoontjes uit Nederland toen hij tijdens de loting aan de ploeg van trainer Arne Slot werd gekoppeld. Menig is op zijn hoede voor Feyenoord, dat in zijn ogen dit seizoen een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt.

Menig verruilde FC Twente afgelopen zomer voor Partizan en weet dat er donderdag tijdens de heenwedstrijd in Servië veel ogen op hem gericht zullen zijn. “Veel mensen uit Nederland belden me op en wensten me succes. De wedstrijd wordt live uitgezonden op de Nederlandse tv, fans van Ajax zullen er ook naar kijken en ik verwacht dat ze mij zullen steunen”, zegt Menig, die een verleden bij de Amsterdammers heeft, op de clubsite van Partizan.

De voormalig aanvaller van Ajax, PEC Zwolle en FC Twente kan zich de duels met Feyenoord in de Eredivisie nog goed herinneren. “Ze zorgen voor een aparte sfeer, het is vergelijkbaar met de eeuwige derby van Belgrado.In mijn ogen hebben ze de beste sfeer in Nederland”, vertelt Menig enthousiast. “Vrienden en familie zullen proberen naar Belgrado te komen, maar ze zullen ook zeker naar Rotterdam komen voor de return.”

Menig mag afgelopen zomer een transfer hebben gemaakt naar Partizan, hij volgt de Eredivisie daarentegen nog altijd op de voet. Zo ziet de aanvaller ook dat er bij Feyenoord onder Slot het nodige is veranderd. “Ze hadden een goed thuisrecord en uit juist wat problemen, maar onder de nieuwe trainer gaat het echt goed. Feyenoord speelt nu zowel thuis als uit goed. Ik denk dat het goed is dat we de heenwedstrijd thuis spelen, we kunnen een goed resultaat behalen in Belgrado en dat meenemen naar Rotterdam.”