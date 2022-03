Rechtszaak tegen Promes uitgesteld: slachtoffer vindt aanklacht te licht

Dinsdag, 8 maart 2022 om 17:45 • Laatste update: 18:04

De rechtszaak tegen Quincy Promes is voorlopig uitgesteld. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigt tegenover NU.nl en RTL Boulevard dat er er een zogenoemde artikel 12-procedure is gestart, omdat het slachtoffer de aanklacht jegens Promes te licht vindt. Promes zou aanvankelijk vervolgd worden voor voor poging tot doodslag en zware mishandeling.

De inhoudelijke behandeling van de zaak stond aanvankelijk gepland voor 31 maart. RTL Boulevard meldt dat Yehudi Moszkowicz - de advocaat van het slachtoffer - echter wil dat Promes vervolgd wordt voor poging tot moord. “Ik acht deze procedure kansrijk”, zegt Moszkowicz over de zogenaamde artikel 12-procedure, waardoor de rechtbank in dit geval moet nagaan of Promes vervolgd moet worden voor poging tot moord. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtbank met uitsluitsel hierover komt.

Pas nadat de rechtbank een besluit heeft genomen over de artikel 12-procedure, kan er een nieuwe datum voor de inhoudelijke behandeling van de zitting worden bepaald. Gerard Spong - de advocaat van Promes - laat aan RTL Boulevard weten te verschillen van mening met Moszkowicz en laat nog in het midden of zijn cliënt aanwezig zal zijn tijdens het proces: “We beraden ons nog of Promes, gelet op de situatie in Rusland, aanwezig zal zijn.”

Promes - destijds nog in dienst van Ajax en tegenwoordig actief bij Spartak Moskou - werd in november 2020 gearresteerd, waarna hij twee dagen in de cel zat. De aanleiding van de arrestatie was een steekpartij tijdens een familiefeest in Abcoude, een paar maanden eerder. Daar zou Promes zijn neef in zijn knie hebben gestoken, met zwaar letsel voor het slachtoffer tot gevolg. Er werd in juli duidelijk dat het Openbaar Ministerie Promes wilde vervolgen. De vijftigvoudig Oranje-international ontkent zelf iedere betrokkenheid.