FIFA opent buitengewone transfermarkt: goed nieuws voor David Neres

Maandag, 7 maart 2022 om 20:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:57

Buitenlandse spelers die actief zijn in de Russische of Oekraïense competitie krijgen een tijdelijke uitweg, zo meldt de FIFA via de officiële kanalen. Contracten kunnen tot het eind van het seizoen opgeschort worden, waardoor spelers indien gewenst tot het eind van het seizoen bij een andere club kunnen spelen. Dat biedt voor David Neres de mogelijkheid om het seizoen af te maken in bijvoorbeeld zijn thuisland Brazilië, waar de ex-Ajacied na een helse vlucht uit Oekraïne inmiddels is aangekomen.

De FIFA neemt twee besluiten als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. Om zowel spelers, coaches als clubs in Oekraïne te beschermen worden alle contracten van buitenlandse voetballers en trainers automatisch geschorst tot 30 juni 2022, zonder dat daarvoor enige actie van de partijen van nodig is. Dat betekent bijvoorbeeld dat Neres tot het eind van het seizoen geen salaris meer ontvangt van Shakhtar Donetsk, waar hij in januari tekende. Het staat Neres en de andere buitenlanders vrij om tot het eind van het seizoen een nieuw dienstverband aan te gaan bij een club naar keuze.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook voor de Russische competitie is een besluit genomen. Buitenlandse spelers en coaches hebben tot 10 maart de tijd om hun contract bij hun Russische werkgever eenzijdig op te zeggen. Anders dan eerder voorgesteld geldt die opzegging tot 30 juni 2022, dus buitenlandse spelers en trainers kunnen tot het eind van het seizoen elders aan de slag. In Oekraïne zijn buitenlandse contracten automatisch geschorst tot 30 juni, maar in Rusland moeten de betrokkenen dus zelf het initiatief daartoe nemen.

Er komt dus een enorm groot aantal spelers op de buitengewone transfermarkt, die tot 7 april geopend zal zijn. Clubs mogen van de FIFA maximaal twee spelers die gebruikmaken van de uitzonderlijke situatie inschrijven in de competitie. Daarvoor wordt de inschrijving tot 7 april geopend.