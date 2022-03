Sjaak Swart oppert bijzondere constructie bij Ajax: ‘Dat zou fantastisch zijn’

Dinsdag, 1 maart 2022 om 12:02 • Laatste update: 12:15

Enkele Ajax-prominenten hebben verheugd gereageerd op het nieuws dat Ajax in de zoektocht naar een opvolger voor Marc Overmars is uitgekomen bij Jordi Cruijff. De adviseur van Joan Laporta moet de nieuwe directeur voetbalzaken worden bij de Amsterdammers. Als het aan Sjaak Swart ligt, gaat hij dat samen met Frank Rijkaard doen, zo vertelt hij tegen De Telegraaf. Het dagblad wist maandag te melden dat Cruijff op voorhand geen ’nee’ zou hebben gezegd, waardoor de weg open ligt voor verdere gesprekken.

"Het is heel moeilijk een opvolger voor Marc Overmars te vinden", vertelt Swart. "Jordi’s vader was de beste, maar ik zou zijn komst ook van harte toejuichen. Jordi loopt al sinds 2010 mee als technisch directeur en trainer en heeft het bij zijn clubs goed gedaan. Hij is een goed mens, een persoonlijkheid en heeft een prachtige naam. Ik heb hem geboren zien worden." Jordi Cruijff heeft momenteel bij Barcelona een belangrijke stem in het aankoopbeleid, maar geen allesbepalende. De oud-international komt hiërarchisch onder technisch directeur Mateu Alemany en vice-president Rafa Yuste

"Als hij het samen met Frank Rijkaard doet, zou dat helemaal fantastisch zijn", gaat Swart verder. "Johan heeft Frank de kans gegeven trainer te worden van Barcelona. Hoe mooi zou het zijn als Frank nu Jordi – in de geest van Johan – op de achtergrond gaat assisteren?" Voordat Cruijff wil spreken met Ajax, wil hij volgens Marca duidelijkheid over de plannen van Barcelona. In Amsterdam zou hij als directeur voetbalzaken een meer invloedrijke rol krijgen dan hij op papier heeft in het Camp Nou. Cruijff tekende afgelopen zomer voor één seizoen en heeft nog niet gesproken met Barcelona over een eventuele verlenging van de overeenkomst.

Volgens Michael van Praag, die tussen 1989 en 2003 voorzitter was van Ajax, is Cruijff een 'kind van de club'. "Hij kent de cultuur en de normen en waarden van Ajax", aldus het erelid van de KNVB. "Hij weet wat zijn vader met Ajax beoogde, hetgeen je nu nog steeds in Ajax terugziet. Ik heb te weinig kennis van techniek rondom het voetbal. Daarom kan ik niet oordelen of hij er op dat punt geschikt voor zou zijn. Dat laat ik beslist aan anderen. En ik bemoei me al sinds mijn vertrek zeer omzichtig niet met het beleid van de club."

Ook Keje Molenaar zou groot voorstander zijn van de komst van Cruijff. De tweevoudig Oranje-international werd zelf ook genoemd als mogelijke opvolger van Overmars, maar lijkt niet de belangrijkste kandidaat te zijn. "Mijn hart maakte dan ook een sprongetje toen ik las dat Jordi is gepolst", zegt Molenaar. "Een terugkeer van Marc Overmars zit er niet meer in, vrees ik. Als Jordi de eerste keus is van de commissarissen, moeten ze snel doorpakken. Ajax kan het zich niet veroorloven om achterover te leunen. Als Jordi ’ja’ zegt, moet hij als de wiedeweerga aan de slag. Johan zou trots zijn. Dan is de cirkel rond."