Arsenal lijdt ongekend recordverlies: ‘De financiële uitdaging blijft groot’

Dinsdag, 1 maart 2022 om 08:16 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:22

Arsenal heeft maandag een recordverlies van 128,3 miljoen euro bekendgemaakt over het boekjaar dat liep tot 31 mei 2021. Na een min van bijna zestig miljoen euro in het voorgaande boekjaar, heeft de club uit de Premier League daarmee het grootste verlies uit de clubgeschiedenis geleden.

Volgens Arsenal komt ruim honderd miljoen euro op het conto van de coronapandemie. De Londenaren konden in het seizoen 2020/21 slechts twee wedstrijden voor eigen publiek spelen in het Emirates Stadium. Daardoor daalden de inkomsten uit de wedstrijddagen met bijna 90 miljoen euro tot 4,5 miljoen euro.

De spelers van Arsenal gingen eerder wel akkoord met een loonsverlaging van 12,5 procent. De salarislast bedroeg wel nog steeds 291 miljoen euro. Arsenal kondigde eerder al aan dat de tickets volgend seizoen ongeveer vier procent duurder zullen worden. Een beslissing waarop veel kritiek kwam van de supportersgroepen. “De financiële uitdaging blijft groot voor Arsenal, maar de club heeft nog steeds de niet aflatende steun en inzet van zijn eigenaar, Kroenke Sports & Entertainment”, zo benadrukt Arsenal.

De Londense club, die vorig jaar zomer wel voor 160 miljoen euro aan nieuwe spelers kocht, staat momenteel op een vijfde plaats in de Premier League. Er is nog een aantal inhaalwedstijden af te werken, waardoor een plek in de top vier en daarmee een Champions League-ticket voor the Gunners zeker een haalbare kaart is.