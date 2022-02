Memphis Depay onderbreekt interview van Dani Alves: ‘Why man?’

Maandag, 28 februari 2022 om 08:38 • Mart van Mourik

Memphis Depay heeft zijn rentree bij Barcelona opgeluisterd met een treffer. Voor het eerst sinds 12 januari zat de spits bij de wedstrijdselectie van de Catalanen, die met 4-0 te sterk waren in het LaLiga-duel met Athletic Club. Depay kwam in de 82ste minuut binnen de lijnen voor Adama Traoré en zette ruim tien minuten later op aangeven van Ousmane Dembélé de eindstand op het scorebord. Voor de camera Barça TV stak hij de feestvreugde niet onder stoelen of banken.

Na een dribbel over de rechterflank bezorgde Dembélé een puntgave voorzet bij Depay. Laatstgenoemde was zowel Dani Vivian Iñigo Lekue te snel af en hij tikte van dichtbij de 4-0 binnen. “Ik had niet verwacht er zo lang uit te liggen, maar ik heb gevochten en hard gewerkt om terug te keren. Ik ben blij dat ik weer ben. Ik geniet van ons spel. We combineren veel en tonen onze aanvallende kracht”, concludeert Depay desgevraagd na afloop.

“We begonnen het seizoen heel goed, maar we hadden veel blessures en de coach moest het stellen met wel heel veel jonge spelers. We zijn door een hele moeilijke periode gegaan, maar de club heeft zeer goede spelers binnengehaald. Het zijn overigens niet alleen de aankopen, maar ook het werk van het team en de veranderingen die zijn aangebracht hebben een positieve impact. We hebben nu meer aanvallers en je ziet meteen wat er gebeurt. We scoren drie keer in tien minuten tijd. Xavi heeft onze trainingsmethoden veranderd. De verdedigers van de tegenstander lijden nu wanneer ze ons tegenkomen”, besluit Depay, die even later in euforie nog het interview van de eveneens teruggekeerde Dani Alves onderbreekt.

De rechtsback was geschorst tegen Espanyol en Valencia en voor de Europa League werd hij niet ingeschreven. “Ik wilde graag weer spelen en terugkomen bij mijn collega's. Ik was gebrand om terug te keren. Het was ons doel om te winnen en dat is wat we hebben gedaan”, zei Alves, die plotseling in de rede gevallen werd door Depay. “Why so serious man?”, dolde de Nederlander.