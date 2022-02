Abramovich laat zich niet wegjagen: faillissement Chelsea staat op het spel

Vrijdag, 25 februari 2022 om 20:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:48

De Russische invasie in Oekraïne zorgt voor grote onrust bij Chelsea. Roman Abramovich, de steenrijke eigenaar van the Blues, ligt vanwege zijn vermeende banden met Vladimir Poetin zwaar onder vuur in het Verenigd Koninkrijk. Volgens Engelse media overweegt premier Boris Johnson om Abramovich te weren, maar het Amerikaanse Forbes waarschuwt voor de grote belangen die spelen: Abramovich heeft Chelsea volledig in zijn greep en kan de club zelfs richting faillissement duwen, weet hoogleraar Kieran Maguire van de Universiteit van Liverpool.

Abramovich nam Chelsea in de zomer van 2003 voor iets meer dan 160 miljoen euro over. De Russische oligarch bouwde de club de afgelopen twintig jaar op tot een Europese supermacht, die door zakenblad Forbes inmiddels gewaardeerd wordt op 2,8 miljard euro. Abramovich is een invloedrijke speler geworden in het mondiale topvoetbal en laat zich die positie niet zomaar ontnemen. De multimiljardair heeft met 'een verzekeringspolis van enkele miljarden euro's' een belangrijke troef in handen.

Het worst-case scenario voor Chelsea ligt inmiddels op tafel, stelt hoogleraar Maguire. De Londense club heeft namelijk een lening uitstaan aan zijn Russische grootaandeelhouder ter waarde van bijna twee miljard euro, zo blijkt uit de jaarcijfers. "Als Abramovich opkomt voor zijn eigen belangen, kan hij de lening bij Chelsea opeisen", aldus Maguire, specialist op het gebied van voetbalfinanciën. "De club heeft niet de middelen om het geld terug te betalen. Dat zou betekenen dat Chelsea failliet gaat en dat Poetin kan zeggen: 'Jullie zijn hiermee begonnen.'"

Het stelt de Britse regering voor een duivels dilemma. De naam van Abramovich, volgens Forbes goed voor een vermogen van 11,8 miljard euro, viel afgelopen week regelmatig in het Britse parlement. Chris Bryant van de Labour Party onthulde daar donderdag een gelekt document waaruit zou blijken dat Abramovich door het ministerie van Binnenlandse Zaken al in 2019 werd gelinkt aan banden met de Russische staat en 'corrupte activiteiten en praktijken'.

"Dat is bijna drie jaar geleden", aldus de polticus. "En toch is er opmerkelijk weinig aan gedaan. De heer Abramovich zou toch geen voetbalclub meer mogen hebben in dit land? We zouden toch moeten kijken naar het in beslag nemen van een deel van zijn bezittingen, waaronder zijn villa van 180 miljoen euro." Ook wil Bryant dat Abramovich de toegang tot het Verenigd Koninkrijk wordt ontzegd. Dinsdag zei Boris Johnson dat Abramovich 'reeds te maken krijgt met sancties' vanwege banden met de Russische staat, maar dat werd later ingetrokken: de premier zou een fout hebben gemaakt. Abramovich ontkent alle aantijgingen van banden met Poetin of de Russische overheid en vindt dat hij niets gedaan heeft dat sancties tegen zijn persoon zouden rechtvaardigen.